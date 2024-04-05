66% самарских работодателей уверены, что автоматизация рабочих процессов поможет справиться с кадровым дефицитом

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Опрос проводился с по 18 марта по 1 апреля среди 1980 представителей бизнеса, в том числе и в Самарской области.

Согласно результатам исследования, 36% опрошенных в ближайшие пару лет планируют автоматизировать процессы в своей компании, 19% запланировали автоматизацию, но не в краткосрочной перспективе, а уже автоматизируют процессы в течение последних трех лет и планируют продолжить 32%. Автоматизировали ряд процессов, но пока не планируют продолжать 8% бизнесменов, а не планируют автоматизацию – 5%.

Среди процессов, которые планируют автоматизировать, респонденты называют (множественный выбор вариантов ответа):

бухгалтерия – 56%,

документооборот – 50%,

продажи – 45%,

оценка эффективности – 41%,

планирование – 41%,

логистика – 38%,

коммуникация с клиентами – 35%,

производственные процессы – 32%,

прогнозирование спроса – 31%,

складские процессы – 30%,

процессы по подбору персонала – 23%.

32% опрошенных готовы инвестировать в автоматизацию процессов менее миллиона рублей, а 41% респондентов – от одного до пяти миллионов рублей. От пяти до десяти миллионов рублей готовы вложить 17% бизнесменов, от десяти до пятнадцати миллионов рублей – 5%, от пятнадцати до двадцати миллионов рублей – 2%, а более двадцати пяти миллионов рублей – 3%.

Как показал опрос, 66% респондентов согласны, что в ближайшие несколько лет автоматизация процессов станет одним из основных инструментов в борьбе с кадровым дефицитом.

Для тех сотрудников, работа которых будет автоматизирована, 73% работодателей организуют обучение более актуальным навыкам, 42% попробуют найти другое применение навыкам этих сотрудников в компании, 12% предложат работникам самостоятельно пройти обучение новым навыкам. При этом 1% работодателей планируют оставить таких сотрудников в штате, но уменьшить им зарплату, и только 1% компаний готов уволить работников.