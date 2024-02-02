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На работу чаще опаздывают те, кто моложе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие по фиксированному графику на территории работодателя.

65% самарцев утверждают, что никогда не опаздывают на работу. 16% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко — буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 7% опаздывают очень часто (несколько раз в неделю).



Опоздания большинства непунктуальных работников незначительны: 72% из них утверждают, что задерживаются не более чем на четверть часа. Каждый одиннадцатый обычно опаздывает на полчаса. И только 6% — на час и более.



Чаще всего горожан подводит логистика: в своих опозданиях на работу они винят общественный транспорт и пробки на дорогах.



Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Опрошенные до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.



Время проведения: 19—31 января 2024 года