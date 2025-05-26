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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

65% самарцев периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление.



Часто желание уволиться возникает на эмоциях: «Такое бывает, но это просто реакция на конкретный негатив, а не желание всё бросить»; «Когда эмоционально вымотан и устал». Но есть и более веские причины: «Задумываюсь об уходе из-за регулярных авралов и переработок».



Каждый десятый признается, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 8% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 14% это происходит как минимум раз в неделю, с 17% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 11 и 5% соответственно. При этом 16% уверяют, что никогда не размышляют на эту тему: «Если захочу уйти — просто уйду».



Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (75 и 55% соответственно). Среди горожан от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (70%).



Периодическое желание уволиться у респондентов с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (74%).



Время проведения:15 апреля — 22 мая 2025 года