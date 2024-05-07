64% самарцев поддерживают повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
Путин вступил в должность президента
Путин вступил в должность президента
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

64% самарцев поддерживают повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

7 мая 2024 12:49
115
64% самарцев поддерживают повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

64% самарцев поддержали инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей: «Инфляция высокая в России». 23% заявили, что МРОТ следует увеличить еще больше: «До 45—50 тысяч рублей, учитывая питание, одежду, бытовые вещи, медобслуживание и коммунальные оплаты за жилье». И только 6% опрошенных — за то, чтобы оставить минимальную зарплату на текущем уровне: «Вслед за увеличением МРОТ все остальные цены также поднимаются, смысла ноль»; «Нужно понижать цену потребительской корзины».

Женщины активнее мужчин поддерживают инициативу парламентариев о повышении МРОТ (69 и 60% соответственно). Чем моложе респонденты, тем чаще они высказываются в пользу повышения МРОТ: 57% — среди респондентов старше 45 лет, 71% — среди опрошенных моложе 34 лет.

За увеличение федерального МРОТ выше суммы, предлагаемой парламентариями, чаще всего высказывались горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (36%). В целом по стране среди тех, кто не согласен с размером прибавки к МРОТ, каждый второй предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 50—60 тысяч рублей в месяц.

Время проведения: 1—6 мая 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 45% самарцев работают по специальности, полученной в вузе
07 мая 2024, 10:47
Только 45% самарцев работают по специальности, полученной в вузе
Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди горожан с зарплатой от 100 тысяч... Общество
163
Самарские школьники чаще сдают физику, информатику и химию
06 мая 2024, 12:28
Самарские школьники чаще сдают физику, информатику и химию
По общему спросу английский язык обогнал другие иностранные. Образование
306
Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему самарцу
06 мая 2024, 09:57
Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему самарцу
О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных. Общество
297
В центре внимания
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
228
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
7 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
158
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
331
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
563
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
6 мая 2024  18:15
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
335
Весь список