64% россиян задумываются об открытии своего дела

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Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди 2000 россиян, чтобы выяснить отношение респондентов к открытию собственного дела. Оказалось, что 64% опрошенных задумывались о запуске бизнеса, но лишь 11% уже реализовали эту идею — остальные либо не решаются (24%), либо не знают, с чего начать (29%).

Интересно, что среди возрастных групп больше всего уже действующих предпринимателей оказалось в категории 25–34 лет (16%), тогда как старшие поколения 55-64 лет (57%) и 65+ лет (63%) чаще не проявляют заинтересованность в построении бизнеса или предпочитают работу в найме.

Почти треть (31%) опрошенных россиян при открытии собственного дела рассчитывает обойтись суммой до 100 000 рублей, а каждый пятый (20%) хотел бы уложиться в диапазон от 100 000 до 300 000 рублей. Еще 13% россиян готовы вложить в старт бизнеса от 300 000 до полумиллиона рублей, а 11% респондентов — от 500 000 до миллиона рублей. Инвестировать более миллиона рублей готовы 6% опрошенных. В среднем опрошенные готовы потратить на запуск своего бизнеса 524 711 рублей.

При этом мужчины оказались готовы вложить в бизнес значительно больше, чем женщины — так, на запуск своего дела от 500 000 до 1 миллиона рублей собираются направить 14% мужчин и лишь 7% женщин, от 1 миллиона до 5 миллионов рублей намерены выделить 6% мужчин и 3% женщин.

Наиболее привлекательной сферой для запуска своего дела россияне считают розничную торговлю: ее выбрали 24% респондентов. В топ-5 также попали творческие индустрии – например, сферы продакшна, дизайна, рекламы и маркетинга, издательского дела и др. (15%), сфера красоты и здоровья (12%), общественное питание (12%) и сельское хозяйство (12%).