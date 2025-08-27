63% самарцев против вейпов

99

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что большинство респондентов поддерживает запрет продажи вейпов на территории РФ. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (63%) поддерживает идею полного запрета продажи вейпов, инициированную нижегородским губернатором и одобренную президентом. Против запрета выступает лишь 10% респондентов, еще 7% относятся к инициативе безразлично.



Среди женщин запрет поддерживают 71%, тогда как среди мужчин — 55%.



Уровень поддержки усиливается с возрастом: согласны с президентом и нижегородским губернатором 53% респондентов младше 35 лет, 60% опрошенных 35—45 лет и 76% граждан 45 лет и старше.



Респонденты с высшим образованием поддерживают запрет заметно чаще тех, у кого среднее профессиональное (66 и 59% соответственно).



Наличие детей является одним из самых сильных факторов, влияющих на отношение к запрету. Среди респондентов, у которых есть дети, число поддерживающих инициативу достигает 72%. Среди бездетных граждан эта цифра значительно ниже — 53%.





Время проведения: 23—25 августа 2025 года