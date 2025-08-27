Я нашел ошибку
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
63% самарцев против вейпов
В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября
ЕГЭ 2026 года станет отражением школьной программы
27 августа 2025 09:59
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что большинство респондентов поддерживает запрет продажи вейпов на территории РФ. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.
Большинство самарцев (63%) поддерживает идею полного запрета продажи вейпов, инициированную нижегородским губернатором и одобренную президентом. Против запрета выступает лишь 10% респондентов, еще 7% относятся к инициативе безразлично.


Среди женщин запрет поддерживают 71%, тогда как среди мужчин — 55%.

Уровень поддержки усиливается с возрастом: согласны с президентом и нижегородским губернатором 53% респондентов младше 35 лет, 60% опрошенных 35—45 лет и 76% граждан 45 лет и старше.

Респонденты с высшим образованием поддерживают запрет заметно чаще тех, у кого среднее профессиональное (66 и 59% соответственно).

Наличие детей является одним из самых сильных факторов, влияющих на отношение к запрету. Среди респондентов, у которых есть дети, число поддерживающих инициативу достигает 72%. Среди бездетных граждан эта цифра значительно ниже — 53%.

 

Время проведения: 23—25 августа 2025 года

