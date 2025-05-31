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63% самарцев при выборе дат путешествия подстраиваются под отпуск на работе

31 мая 2025 13:36
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63% самарцев при выборе дат путешествия подстраиваются под отпуск на работе

54% самарцев планируют отпуск совместно с участниками поездки, а 36% опрошенных — самостоятельно. Большинство (65%) жителей Самары при составлении маршрута поездки используют поисковые системы и туристические сайты.

Сервис бронирования жилья Авито Путешествия и издательство Бомбора, выпускающее серию «Оранжевый гид», опросили порядка 7 тысяч путешествующих россиян, чтобы узнать, как они планируют маршруты для поездок и готовятся к таким событиям.

Согласно результатам опроса, почти половина (48%) самостоятельных путешественников (россиян, которые планируют поездки без привлечения туроператоров) всегда организует поездки совместно с другими участниками путешествия, 30% — делают всё единолично, а 18% делегируют партнеру, турфирме или кому-то ещё. Спонтанность любят только 4% опрошенных. Больше всего таких путешественников среди респондентов в возрасте старше 65 лет (6%). Даты россияне обычно подгадывают под отпуск (57%)* и погодный сезон в выбранной локации (32%). За горящими турами охотятся 13% опрошенных (больше всего среди респондентов от 25 до 34 лет — 16% и от 18 до 24 лет — 15%), выбирают даты вне туристического сезона 12%, ориентируются на фестивали и культурные события — 9% (чаще всего среди молодежи от 18 до 24 лет — 16%).

Обычно в путешествия россияне отправляются подготовленными: 42% опрошенных имеют примерный список мест без привязки к определенному дню, у 24% респондентов есть четкий план маршрута и программы на всю поездку, 12% доверяют эту задачу турфирме, а 21% выбирает места по прибытии и формирует программу «на ходу».

Опрошенные россияне точно не готовы откладывать на потом планирование вопросов проживания (79%)* и посещения достопримечательностей (59%). 39% опрошенных склонны заранее составлять маршруты для прогулок по городу. А решения по поводу посещения магазинов, ресторанов, кафе и ночных клубов большинство предпочитает принимать на месте. Подробнее в таблице.

«Вопрос проживания для многих путешественников ключевой, поэтому они не ограничиваются одним источником информации: 48%* спрашивают советы друзей или родственников, 43% для поиска агрегаторами жилья и туристическими сайтами, 31% — форумами путешественников и группами в соцсетях. Со своей стороны Авито Путешествия максимально стараются помочь определиться в выбором: все объекты прошли строгую видеопроверку, на платформе есть отзывы о локациях и арендодателях, а подобрать подходящее отпускное жилье любого формата помогают десятки фильтров», — прокомментировал Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.

 

При планировании маршрута поездки россияне в среднем пользуются более чем двумя типами источников информации. В ход идут поисковые системы и туристические сайты, советы друзей и родственников, форумы путешественников и группы в соцсетях, длинные и короткие видео, путеводители и журналы о путешествиях. Интересно, что последними чаще других пользуются респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (20% против 16% в целом по России), а также мужчины всех возрастов (18% против 14% среди женщин).

 

«Путешествие начинается еще до самого отъезда. Планирование маршрута и предварительное знакомство с регионом делают подготовительный этап более увлекательным и позволяют наполнить поездку новыми открытиями. Если заранее узнать о достопримечательностях, необычных местах и хороших заведениях, каждый день путешествия принесет еще больше ярких впечатлений и приятных эмоций», — подчеркнула команда издательства «Бомбора»

 

Что касается глубины подготовки к посещению туристических мест, большинству россиян достаточно общих фактов, которые помогут сложить общее впечатление о локации (46%) — чаще других так отвечали опрошенные от 18 до 24 лет (51%), а также от 25 до 34 и от 35 до 44 лет (по 50%), 37% стараются максимально получить информацию из открытых источников, путеводителей, от экскурсоводов и местных, а 18% опрошенных считают, что лучше просто увидеть достопримечательности и сложить о них  мнение самостоятельно. 

Теги: Опрос

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