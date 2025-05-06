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63% самарцев планируют пойти в отпуск этим летом

6 мая 2025 10:18
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63% самарцев планируют пойти в отпуск этим летом

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

63% работающих самарцев планируют уйти в отпуск летом: 12% будут отдыхать дома, 16% отправятся на дачу или в деревню, 25% поедут по России, а 10% — за рубеж.

Женщины чаще выбирают путешествия по России и за границу: 28% горожанок планируют поездку по стране и 13% — за рубеж, среди мужчин — 22 и 8% соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (30%), те, кто старше 45 лет, — отдых на даче (19%). Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (15%).

Только 2% горожан планируют взять кредит на летний отпуск. В этом году молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, планирует это сделать (5%). 9 из 10 точно не будут брать кредит, считая это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто смешно!»

Время проведения: 11 — 30 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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