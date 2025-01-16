63% самарских мужчин готовы разделять домашние обязанности

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Эксперты дейтинг-сервиса Mamba провели опрос* и выяснили, что мужчины готовы регулярно готовить еду и убирать квартиру, а женщины — покупать бытовую технику и решать финансовые вопросы.

Как часто самарцы занимаются делами по дому

Оказалось, что главными «домохозяйками» стали мужчины: 63% самарских мужчин признались, что регулярно занимаются домашними делами. Женщины немного отстают — 56% из них называют домашний быт своей территорией. При этом часть опрошенных — 10% женщин и 7% мужчин — переложили все заботы на плечи партнеров или профессиональных помощников по хозяйству.

Что входит в женские и мужские обязанности

Что же считается «женской работой»? 69% самарских женщин назвали своей главной задачей создание уюта, а 28% — стирку и глажку одежды. Готовка и уборка оказались в конце списка — всего 15% и 12% соответственно. Мужской взгляд немного отличается: они тоже ставят уют на первое место (57%), но считают приготовление еды и поддержание чистоты более важной женской обязанностью (34%).

При этом с «мужской» работой все довольно однозначно: тяжелый физический труд (71%), ремонт (64%) и забота об автомобиле (32%) самарские мужчины считают своими первостепенными задачами. И женщины с этим полностью согласны.

При этом ведение семейного бюджета вполне может стать причиной конфликта: примечательно, что 31% мужчин и 20% женщин считают управление финансами своей зоной ответственности.

Кто готов помочь партнеру

Несмотря на разделение мужских и женских обязанностей, большинство самарцев готово помогать друг другу. 58% мужчин уверенно заявляют, что справятся с любой «женской» работой, а 37% готовы даже временно взять на себя эти обязанности. И лишь 5% эта идея категорически не нравится.

Женщины тоже проявляют солидарность: 14% ответили, что легко возьмут на себя «мужскую» работу, 54% готовы помогать с ней при необходимости. Правда, 27% дам всё же предпочитают держаться подальше от традиционно мужских дел.

Обмен обязанностями

Что готовы взять на себя современные женщины из «мужского» списка? Оказывается, почти половина опрошенных (44%) согласна регулярно покупать бытовую технику, 30% на прочь взять на себя решение финансовых вопросов и управление семейным бюджетом. Каждая четвертая женщина (26%) готова разбираться с обслуживанием автомобиля, а 9% согласны отвечать за ремонт от мелких гаджетов до мебели и всего дома.

Мужчины тоже не отстают: больше половины (61%) готовы взять на себя поход по магазинам, 53% — радовать близких кулинарными шедеврами, 39% — наводить идеальный порядок в квартире, а треть (34%) — не против посвящать больше времени детям.

Примечательно то, что хоть современные мужчины и не боятся домашней работы, 61% из них всё ещё придерживаются традиционных взглядов на гендерные роли. А вот 64% женщин активно выступают за равноправие в семейных делах.

Сколько стоит домашний труд

Когда речь заходит о невыполненных обязанностях, женщины оказываются строже: 57% считают недопустимым, если мужчина игнорирует домашние дела. При этом 36% дам не видят в этом проблем и обычно договариваются с партнёром. Мужчины же более лояльны — только 32% негативно относятся к подобной ситуации, а 62% готовы взять дополнительные обязанности на себя. Ещё 6% ответили, что в этом случае наймут домработницу.

Любопытный факт: женщины всё чаще задумываются о том, что домашний труд — это тоже работа, достойная оплаты. Больше половины дам (54%) уверены: уборка и приготовление еды требуют не меньше ресурсов, чем работа в офисе. Хотя для 39% женщин домашние хлопоты остаются проявлением любви и заботы, где разговоры о деньгах неуместны.

Мужчины смотрят на это иначе: 55% категорически против денежной оценки домашних дел, и лишь % поддерживает идею оплаты домашнего труда.

Однако, несмотря на все разговоры о призах и бонусах за домашнюю работу, такой подход разделяют менее 4% самарцев. Большинство выбирает более простой путь: распределяет обязанности по принципу «кому что лучше даётся» (57% женщин и 43% мужчин) или превращают домашние дела в совместное времяпрепровождение (25% женщин и 38% мужчин).

*В опросе Mamba приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.