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62% самарцев проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной

18 июня 2025 10:30
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62% самарцев проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

62% самарцев в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, 24% признались, что, несмотря на желание, так и не сумели организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

Среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (67%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось только у 54%.

Респонденты, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 64 и 46% соответственно.

Время проведения: 26 мая — 5 июня 2025 года

Теги: Опрос

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