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62% самарцев поддерживают идею об обязательных отработках для медиков

21 февраля 2025 09:43
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62% самарцев поддерживают идею об обязательных отработках для медиков

Большинство горожан, и медики в том числе, поддерживают идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, а вот система штрафов для не желающих работать по специальности вызывает споры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Министерство здравоохранения предложило штрафовать за отказ от отработки по специальности выпускников средних и высших учебных заведений, которые обучались по медицинским и фармацевтическим программам за счет бюджетных средств.

62% самарцев поддерживают идею отработки по медицинской специальности после выпуска: «Давно пора, и по всем направлениям»; «Конечно, надо отрабатывать и получать опыт. Врачей катастрофически не хватает». Каждый пятый (21%) высказывается против: «Нужды в обязательных отработках не будет, если повысят заработную плату»; «Качество работы по такой системе будет неудовлетворительное». Больше всего сторонников законопроекта среди граждан старше 45 лет (70%).

Однако предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 40% горожан поддерживают эту идею, 45% — нет. Чем старше респонденты, тем активнее они выражают одобрение: если среди опрошенных до 35 лет согласны с жесткими мерами только 18%, то среди граждан старше 45 лет — уже 68%.

Если говорить о мнении медицинских работников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 62%). Что касается медсестер, то они активнее, чем доктора, высказываются за обязательную отработку (64%), но при этом реже согласны на введение взысканий (40%).


Время проведения: 10—19 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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