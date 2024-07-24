62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования

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Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания get experts выяснили, какую роль играет высшее образование соискателей для работодателей и обращают ли они внимание на прохождение дополнительных курсов и тренингов при отборе кандидатов. В исследовании приняли участие 1200 представителей компаний из разных отраслей и разных регионов России.

Высшее образование

По данным опроса, для 85% работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника, однако для 39% из них это некритичный параметр. Для 15% опрошенных совсем неважно, учился ли кандидат в вузе.

При этом 62% респондентов не берут на работу сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо. 15% признались, что закрывают на это глаза и часто рассматривают кандидатов без дипломов. 23% тоже готовы дать шанс таким соискателям, но делают это редко.

Непрофильное образование

На рынке труда много соискателей, которые работают не по специальности, полученной в вузе. Работодатели к этому привыкли и, в основном, относятся к таким кандидатам нейтрально (46%) или положительно (39%). О негативном отношении к потенциальным сотрудникам без профильного высшего образования заявили 15% опрошенных.

При этом 77% компаний берут на работу кандидатов с высшим образованием по другой специальности, если в описании вакансии указано, что необходимо профильное: 39% поступают так часто, 38% — редко (в зависимости от специальности). 23% респондентов всегда отказывают таким соискателям.