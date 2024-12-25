61% самарцев планируют работать всю последнюю неделю декабря

130

СБЕР ЕАПТЕКА и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, сколько жителей Самары перерабатывают в декабре и как планируют провести последнюю рабочую неделю года.

По данным опроса, более четверти (27%) самарцев признались, что перерабатывают в декабре, 16% отметили, что перерабатывают несколько раз в течение месяца, 12% перерабатывают в декабре время от времени, 1% перерабатывает в этом декабре впервые, а 44% не перерабатывают никогда.

Среднее время декабрьских переработок 21% самарцев оценили примерно в 1-2 часа ежедневно. 14% перерабатывают более 3-4 часов ежедневно, 12% – свыше 1-2 часов еженедельно, 10% – более 3-4 еженедельно, 2% признались, что в декабре им приходится работать в два раза больше, чем в другие месяцы. 7% отметили, что не перерабатывают в последний месяца года.

36% респондентов в качестве основной причины декабрьских переработок отмечают позицию руководства. 31% перерабатывают по собственной инициативе, у 14% переработки связаны с обилием проектов в конце года, 2% перерабатывают, так как завершают накопившиеся дела, 14% закрывают KPI и отчетность.

По мнению опрошенных, особенно тяжелой является последняя рабочая неделя. Несмотря на это, более половины самарцев (61%) будут работать все полные шесть дней завершающей предпраздничной недели. 11% планируют работать первые несколько дней, а на последние возьмут отгул, 4% берут отпуск на всю неделю, 24% еще не определились, как поступить.

Примечательно, что среди тех, кто выбрал вариант – «буду работать все шесть дней» – преобладает высший менеджмент (79%). Работать до последнего рабочего дня в уходящем году также планируют финансы и бухгалтерия (79%), закупки (76%), специалисты по управлению персоналом (75%), юристы (66%), специалисты в области информационных технологий (64%), маркетологи (62%), работники сферы туризма (58%), рабочий персонал (57%).

При этом 40% опрошенных признались, что испытывают выгорание в конце декабря, которое проявляется общей усталостью и апатией, другие 40% отмечают потерю интереса и мотивации, 33% ощущают повышенную тревожность и раздражительность, 27% – снижение настроения и тоску. 25% не ощущают выгорание.

Несмотря на накопившуюся усталость к концу года, 17% самарцев отметили, что испытывают предновогоднее ощущение чуда и ждут исполнения своих желаний в Новый год. 7% признались, что их вдохновляет новогодняя атмосфера вокруг, 9% создают себе предновогоднее настроение и ощущение чуда сами, 8% вдохновляются предвкушением праздника и долгих выходных, 7% испытывают ощущение предновогоднего чуда в связи с получением годовой премии или 13-ой зарплаты. 45% не испытывают ощущение чуда под конец года.

По словам Натальи Болотовой, провизора и заведующей аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, субъективное ощущение праздника и ожидание предновогоднего чуда тесно связаны с настроением и общим состоянием – если человек испытывает упадок сил, то, скорее всего, никаких праздничных ожиданий у него не будет. Эксперт советует, чтобы быть в тонусе – важно поддерживать организм и регулярно принимать витамины и минералы не только перед Новым годом, но и в течение всей зимы.

«В осенне-зимний период, когда солнечных дней почти нет, люди ощущают упадок сил и энергии, а недостаток витамина D может усугублять эти состояния. Дефицит железа может проявляться в виде физической слабости и апатии, недостаток калия – слабостью мышц, дрожанием рук, судорогами и общей эмоциональной неуравновешенностью, дефицит витамина А провоцирует проблемы со сном, сухость кожи, снижение защитных сил организма, а недостаток витамина Е может проявляться снижением концентрации внимания и стрессоустойчивости. Для начала необходимо сдать анализы, а затем с помощью врача подобрать лечение, направленное на восполнение недостатка веществ и минералов, дающих энергию. При этом фармацевт или провизор в аптеке помогут подобрать наиболее эффективные комплексы и моновитамины как в рекомендованной врачом дозировке, так и в дозировке, безопасной для приёма без назначения врача», – комментирует эксперт.



По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на витамин Е за неполный 2024 год вырос на 57% к аналогичному периоду прошлого года, а на витамин D – на 17%.