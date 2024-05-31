60% компаний в Самаре повышали зарплаты в течение последнего полугодия

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6 из 10 компаний повышали или индексировали оклады менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу компаний из города.

В Самаре 60% HR-менеджеров рассказали, что работодатели производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В 19% организаций оклады повышали от полугода до года назад. 13% работодателей поднимали зарплату год-два назад. 4 из 100 менеджеров признались, что в их организации пересмотр зарплат проходил более двух лет назад.



В течение последних 6 месяцев зарплаты персонала чаще пересматривали малые предприятия (65%).



Среди компаний различных сфер деятельности повышение зарплаты и/или индексация за последние полгода чаще проводились в IT- и логистических компаниях (по 61%), торговых организациях (60%).



По данным SuperJob, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за год выросли:

в IT — на 10,1%;

в строительстве — на 8,4%;

в HR-сфере — на 8,3%;

в маркетинге, рекламе и PR — на 8,3%;

в банковской отрасли — на 7,7%.



Время проведения: 10—30 мая 2024 года