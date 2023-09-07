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6 из 10 жителей Самары считают себя перфекционистами в работе

7 сентября 2023 09:56
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6 из 10 жителей Самары считают себя перфекционистами в работе

Стремление к достижению идеальных результатов в работе характерно для 6 из 10 самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане, имеющие опыт работы, и представители компаний из города.

Отвечая на вопрос о трудовом перфекционизме, только 19% нанимателей назвали эту черту характера необходимой для работы в их компании, 62% отметили, что постоянно стремится к совершенству необязательно: «Сотрудники должны четко выполнять свои инструкции. Этого достаточно для успешной работы организации».

В то же время 63% жителей Самары назвали себя перфекционистами в работе: «Люблю, когда всё чётко и на своих местах. А еще классно из хаоса рождать порядок». Впрочем, чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 68% среди респондентов моложе 34 лет и 54% среди опрошенных старше 45 лет. С ростом уровня дохода ситуация обратная: чем выше зарплата, тем чаще горожане наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач — 52% среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. в месяц и 65% среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. Женщины стремятся к совершенству больше мужчин (67 и 59% соответственно).

19% жителей города не считают себя перфекционистами в работе: «Идеал недостижим в принципе. Важно, чтобы работа над проектом была правильно рассчитана, без потери времени и кадров. Главное — функциональный результат».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных стремление к идеалу в работе отмечают у себя HR-менеджеры (79%), врачи (71%) и специалисты по закупкам (70%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам кол-центров (39%) и продавцам (40%).

Время проведения: 1 августа — 5 сентября 2023 года

Теги: Опрос

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