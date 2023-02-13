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6 из 10 самарцев считают правильным запретить чиновникам и депутатам ездить на отдых за границу

13 февраля 2023 09:14
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6 из 10 самарцев считают правильным запретить чиновникам и депутатам ездить на отдых за границу

Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной военной операции поддерживают 6 из 10 горожан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Профильные комитеты Госдумы планируют рассмотреть соответствующую инициативу. Тем временем 6 из 10 самарцев (61%) готовы поддержать эту идею: «За границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки». 33% — против: 17% считают, что инициатива нарушает права человека, остальные 16% просто не хотят лишать общество возможности понять, кто чего стоит («Вот и посмотрим, кто настоящий патриот»).

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (70%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (77% против 46% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (53% против 46%).

Время проведения: 3—10 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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