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6 из 10 самарцев берут работу на дом в выходные и праздники

9 ноября 2023 10:54
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6 из 10 самарцев берут работу на дом в выходные и праздники

Дизайнерам, инженерам и главным бухгалтерам часто приходится заниматься рабочими вопросами в нерабочее время. Принципа не работать в праздники и выходные чаще всего придерживаются программисты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане из Самары.

Брать работу на дом или решать рабочие вопросы в выходные и праздники приходится 62% самарцев: 25% делают это часто, 37% — иногда. У каждого третьего нет необходимости в работе в выходные, праздники или на дому (32%). 6% опрошенных строго придерживаются принципа отдыхать и заниматься исключительно личными вопросами в нерабочее время.

Часто работать дома в выходные и праздничные дни приходится респондентам с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (28%).

Среди представителей распространенных офисных профессий часто занимаются решением рабочих вопросов в нерабочее время дизайнеры (31%), инженеры (29%) и главные бухгалтеры (26%). Системные администраторы (15%), секретари (18%) и программисты (20%) принципиально не работают в выходные и праздники.


Время проведения: 10 октября — 8 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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