Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

59% самарцев положительно относятся ко Дню отца

19 октября 2025 12:24
144
59% самарцев положительно относятся ко Дню отца

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в этом году исполнилось 25 лет. В опросе приняли участие жители города.

59% самарцев относятся ко Дню отца положительно: «Праздник поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье. Создает баланс с Днём матери, подчеркивая ценность обоих родителей. Дает повод выразить благодарность и внимание, что укрепляет семейные связи». 27% выразили нейтральное отношение: «Равнодушен к любым праздникам». Негативную позицию занимают лишь 3% респондентов («Очередная пафосная бесполезная чушь. Ещё и без выходного»), а 11% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике («Слишком много праздников»).

К новому празднику положительно относятся 63% мужчин и 55% женщин. Нейтральную позицию занимают 25% представителей сильного пола и 30% горожанок.

Закономерно, что больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (66%): «Я сам — отец и очень этому рад».
 

Время проведения: 1—16 октября 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
17 октября 2025, 10:54
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
При этом основными причинами, почему пенсионеры продолжают работать, как и ранее остаётся нехватка денег. Общество
379
Самарские строители, банкиры и продажники реже других страдают от сезонной хандры
17 октября 2025, 09:40
Самарские строители, банкиры и продажники реже других страдают от сезонной хандры
В группе риска – сезонные и постоянные “удаленщики”  Общество
352
жители Самары берегут украшения «на потом»
16 октября 2025, 13:56
Жители Самары берегут украшения «на потом»
8 из 10 опрошенных хранят у себя дорогие покупки, которые почти не используют, и чаще всего это украшения и одежда. Общество
311
В центре внимания
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
152
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
147
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
176
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
508
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
492
Весь список