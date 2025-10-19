59% самарцев положительно относятся ко Дню отца

144

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в этом году исполнилось 25 лет. В опросе приняли участие жители города.

59% самарцев относятся ко Дню отца положительно: «Праздник поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье. Создает баланс с Днём матери, подчеркивая ценность обоих родителей. Дает повод выразить благодарность и внимание, что укрепляет семейные связи». 27% выразили нейтральное отношение: «Равнодушен к любым праздникам». Негативную позицию занимают лишь 3% респондентов («Очередная пафосная бесполезная чушь. Ещё и без выходного»), а 11% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике («Слишком много праздников»).



К новому празднику положительно относятся 63% мужчин и 55% женщин. Нейтральную позицию занимают 25% представителей сильного пола и 30% горожанок.



Закономерно, что больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (66%): «Я сам — отец и очень этому рад».



Время проведения: 1—16 октября 2025 года