Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы могут принять участие в конкурсе по созданию Маслены
Самарцы могут принять участие в конкурсе по созданию Маслены
Сирия поддерживает признание ДНР и ЛНР
Самарцам рассказали, какую помощь будут оказывать приезжающим из ДНР и ЛНР
Самарцам рассказали, какую помощь будут оказывать приезжающим из ДНР и ЛНР
59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве
59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве
Самарец дал взятку 100 тысяч рублей за оформление военного билета
Самарец дал взятку 100 тысяч рублей за оформление военного билета
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
За прошедшие сутки в Самаре вывезено 6300 тонн снега
За прошедшие сутки в Самаре вывезено 6300 тонн снега
Жена бывшего экс-полицейского из Петра Дубравы, которого судят за убийство, подала на развод
Жена бывшего экс-полицейского из Петра Дубравы, которого судят за убийство, подала на развод
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.77
1.01
EUR 87.34
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

22 февраля 2022 12:42
66
59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

Обычно, когда говорят о дискриминации при приеме на работу или при построении карьеры, имеют в виду дискриминацию женщин. Однако наш мир радикально меняется, меняются гендерные роли, перераспределяются личные, семейные и внутрикорпоративные приоритеты — и вот уже мужчины начинают заявлять о притеснениях. 

Международная рекрутинговая компания Hays в России провела исследование, чтобы выяснить, как часто мужчины сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве либо уже в процессе работы и в чем это выражается. Всего в опросе приняли участие 1005 человек из различных регионов РФ. 

О полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявили только 41% респондентов. Остальные 59% убеждены, что сейчас мужчины в менее выгодном по сравнению с женщинами положении как при трудоустройстве, так и в процессе построения карьеры. Они рассказали, с какими именно проявлениями дискриминации им приходилось иметь дело. 

Ломая стереотипы 

Как известно, в обществе существуют гендерные стереотипы о профессиях, разделение их на «мужские» и «женские». Если еще 10–15 лет назад такое разделение означало, что женщину никогда не возьмут на «мужскую» вакансию, то сейчас, наоборот, мужчинам часто не приходится рассчитывать на получение «женской» должности. О таких случаях упомянули 38% респондентов, заявивших о наличии дискриминации. 

Дом и работа 

34% участников опроса говорят, что многие работодатели не поддерживают сотрудников-мужчин в стремлении совмещать карьеру с семейной жизнью. Часто мужчинам приходится выбирать, какая из этих двух сторон жизни для них приоритетна. 

Все равны, но некоторые равнее 

Все чаще встречаются компании, в которых придерживаются политики ED&I (Equality, Diversity and Inclusion), т. е. равной представленности внутри компании для различных социальных групп, в т. ч. по половому признаку. Это объясняют тем, что долгое время наблюдался серьезный «перекос» в гендерном составе коллективов в пользу мужчин, а сейчас идет «обратная балансировка», из-за чего женщинам легче получить работу или продвижение по карьерной лестнице. На это обратили внимание 23% участников опроса. 

Наказание рублем 

Четвертый вид дискриминации, который назвали 4% заявивших о ее наличии, также является результатом «обратной балансировки». До недавнего времени платить женщинам меньше за ту же или сопоставимую работу считалось чем-то в порядке вещей, а сейчас они не только рассчитывают на более высокие, чем у мужчин, доходы, но и получают их. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
22 февраля 2022, 12:27
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
Около 19% представителей возрастной группы старше 45 лет сообщили, что им сложнее, чем более молодым коллегам, ориентироваться в новых технологиях. Общество
109
Чаще всего на 23 февраля россиянки дарят подарки мужьям и сыновьям
22 февраля 2022, 11:33
Чаще всего на 23 февраля россиянки дарят подарки мужьям и сыновьям
Мужчины чаще всего готовят подарки на 23 февраля отцам (8%) и сыновьям (5%). Общество
128
82% учителей назвали недостаточным внимание властей к слабым ученикам
22 февраля 2022, 10:57
82% учителей назвали недостаточным внимание властей к слабым ученикам
В целом 67% педагогов отмечают, что в процессе проведения урока им часто не хватает времени для помощи слабоуспевающим детям.  Образование
158
В центре внимания
Телеобращение Путина.
21 февраля 2022  22:39
Телеканал "Россия-24": обращение Владимира Путина
1027
О пунктах сбора вещей и иной помощи будет сообщено дополнительно. 
21 февраля 2022  21:18
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за желание помочь вынужденным переселенцам с Донбасса
843
Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю о готовности принять в Самарской области около 1000 человек.
21 февраля 2022  21:03
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили вопросы размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в регионе 
1712
Обсудили готовность пунктов временного размещения, обеспечения людей всем необходимым, вопросы организации транспортного сопровождения и оказания медпомощи.
21 февраля 2022  19:08
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу приема и размещения переселенцев из Донецкой и Луганской областей
1018
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
21 февраля 2022  15:07
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
575
Весь список