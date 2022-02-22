59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

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Обычно, когда говорят о дискриминации при приеме на работу или при построении карьеры, имеют в виду дискриминацию женщин. Однако наш мир радикально меняется, меняются гендерные роли, перераспределяются личные, семейные и внутрикорпоративные приоритеты — и вот уже мужчины начинают заявлять о притеснениях.

Международная рекрутинговая компания Hays в России провела исследование, чтобы выяснить, как часто мужчины сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве либо уже в процессе работы и в чем это выражается. Всего в опросе приняли участие 1005 человек из различных регионов РФ.

О полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявили только 41% респондентов. Остальные 59% убеждены, что сейчас мужчины в менее выгодном по сравнению с женщинами положении как при трудоустройстве, так и в процессе построения карьеры. Они рассказали, с какими именно проявлениями дискриминации им приходилось иметь дело.

Ломая стереотипы

Как известно, в обществе существуют гендерные стереотипы о профессиях, разделение их на «мужские» и «женские». Если еще 10–15 лет назад такое разделение означало, что женщину никогда не возьмут на «мужскую» вакансию, то сейчас, наоборот, мужчинам часто не приходится рассчитывать на получение «женской» должности. О таких случаях упомянули 38% респондентов, заявивших о наличии дискриминации.

Дом и работа

34% участников опроса говорят, что многие работодатели не поддерживают сотрудников-мужчин в стремлении совмещать карьеру с семейной жизнью. Часто мужчинам приходится выбирать, какая из этих двух сторон жизни для них приоритетна.

Все равны, но некоторые равнее

Все чаще встречаются компании, в которых придерживаются политики ED&I (Equality, Diversity and Inclusion), т. е. равной представленности внутри компании для различных социальных групп, в т. ч. по половому признаку. Это объясняют тем, что долгое время наблюдался серьезный «перекос» в гендерном составе коллективов в пользу мужчин, а сейчас идет «обратная балансировка», из-за чего женщинам легче получить работу или продвижение по карьерной лестнице. На это обратили внимание 23% участников опроса.

Наказание рублем

Четвертый вид дискриминации, который назвали 4% заявивших о ее наличии, также является результатом «обратной балансировки». До недавнего времени платить женщинам меньше за ту же или сопоставимую работу считалось чем-то в порядке вещей, а сейчас они не только рассчитывают на более высокие, чем у мужчин, доходы, но и получают их.