Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

58% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели

26 августа 2025 11:13
165
В опросе  SuperJob приняли участие горожане и представители компаний.

Сегодня 58% самарцев являются сторонниками сокращенной недели. Только 23% респондентов высказались против.
Горожанки мечтают о 4-дневке чаще мужчин (66 и 49% соответственно). Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (62% против 48% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 64% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 44% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

Планы горожан на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (29%), на втором — отдых (21%), на третьем — подработка (15%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (89%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант. 

Время проведения: 18—25 августа 2025 года

Теги: Опрос

