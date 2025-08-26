58% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели

165

В опросе SuperJob приняли участие горожане и представители компаний.

Сегодня 58% самарцев являются сторонниками сокращенной недели. Только 23% респондентов высказались против.

Горожанки мечтают о 4-дневке чаще мужчин (66 и 49% соответственно). Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (62% против 48% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 64% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 44% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.



Планы горожан на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (29%), на втором — отдых (21%), на третьем — подработка (15%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.



Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (89%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант.

Время проведения: 18—25 августа 2025 года