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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

56% самарцев верят в любовь с первого взгляда, причем 43% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 13% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый.



Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 60% против 51% среди женщин. Скептиков же больше всего среди горожан моложе 34 лет: 34% из них не верят в любовь с первого взгляда.

Время проведения: 2—13 февраля 2024 года