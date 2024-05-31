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53% россиян считают свою карьеру успешной

31 мая 2024 13:59
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53% россиян считают свою карьеру успешной

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, считают ли они свою карьеру успешной и по каким критериям оценивают этот успех. В целом по России успешной своей карьеру считают 53% опрошенных. Интересно, что чаще свою карьеру успешной считают молодежь от 18 до 24 лет (59%) и от 25 до 34 лет (55%) и россияне старше 65 лет (69%).

 

Результаты опроса также показали, что среди довольных своей карьерой в целом чаще оказывались работники страхования — 70% респондентов из этой сферы считают своей карьерный путь успешным.

ТОП-7 профессиональных сфер, сотрудники которых наиболее часто считают свою карьеру успешной

 

 

Сфера деятельности

Доля респондентов, считающих свою карьеру успешной, %

Страхование

70%

Фитнес, салоны красоты

69%

Автомобильный бизнес

68%

IT, интернет, телеком

62%

Юриспруденция

62%

Медицина, фармацевтика

60%

Образование, наука

58%

 

Для россиян высокий заработок (42%) является ключевым фактором успешной карьеры. Однако для представителей старших возрастных групп — 45-54 года, 55-64 года и 65 лет и старше — гораздо более важным оказывается работа по призванию в любимой сфере деятельности. Этот критерий отметили 33% респондентов в возрасте 45-54 лет, 32% в возрасте 55-64 лет и 40% старше 65 лет, что значительно выше, чем в других возрастных группах.

По мнению работающих россиян, трудолюбие и усердие (34%), а также опыт работы и профессиональные достижения (31%) — одни из важных факторов для успеха в карьере. При этом трудолюбие особенно важным считают специалисты в сельском хозяйстве, агропромышленности (42%) и других профессиях (38%), а опыт и профессиональные достижения — специалисты консалтинга (42%), бухгалтерии и финансов (37%), медицинские работники и фармацевты (36%).

Еще четверть (25%) опрошенных выделили в качестве условий успешной карьеры настойчивость и целеустремленность, а также коммуникативные навыки (25%) — умение работать в команде и договариваться с людьми. Лидерские качества, способность принимать решения и нести ответственность назвали 23% опрошенных, а уверенность в себе и высокую самооценку — 18% россиян.

Среди других факторов, способствующих успеху в профессии, россияне также отмечали гибкость и адаптивность к изменениям, умение справляться со стрессом (17%), уровень образования (17%), умение управлять временем и эффективно планировать задачи (17%), креативность, инновационное мышление, умение находить неординарные решения (16%) и удачное стечение обстоятельств (15%).

Причем жители Москвы (19%), Санкт-Петербурга (19%) и городов-миллионников (16%) в целом чаще, чем жители более маленьких населенных пунктов, отмечают фактор удачи и способности попасть «в нужное место в нужное время».

Теги: Опрос

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