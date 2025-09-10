Я нашел ошибку
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
51% самарцев против единой спортивной формы в школах

10 сентября 2025 12:22
85
51% самарцев против единой спортивной формы в школах

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты из города.


После обсуждения школьной формы Госдума переключилась на обсуждение спортивной формы учеников. Инициатива воспринята негативно. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 28% самарцев, против — 51%. Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 35%, против — 54%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».

Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (55 и 47% соответственно).

Молодежь до 35 лет чаще всего настроена негативно (60% против единой школьной формы для физкультуры, в то время как среди горожан 45+ таких 46%).

Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц противников инициативы больше (64%), чем среди тех, чей заработок ниже.
 

Время проведения: 8—9 сентября 2025 года

Теги: Опрос

Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
64
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
122
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
290
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
357
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
280
Весь список