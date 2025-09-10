51% самарцев против единой спортивной формы в школах

85

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты из города.



После обсуждения школьной формы Госдума переключилась на обсуждение спортивной формы учеников. Инициатива воспринята негативно. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 28% самарцев, против — 51%. Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 35%, против — 54%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».



Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (55 и 47% соответственно).



Молодежь до 35 лет чаще всего настроена негативно (60% против единой школьной формы для физкультуры, в то время как среди горожан 45+ таких 46%).



Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц противников инициативы больше (64%), чем среди тех, чей заработок ниже.



Время проведения: 8—9 сентября 2025 года