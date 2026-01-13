Я нашел ошибку
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
51% россиян поддерживают лимит на количество сим-карт

51% россиян поддерживают лимит на количество сим-карт

Аналитическая компания MAR CONSULT провела исследование про отношение к новым требованиям по ограничению количества SIM-карт с 1 ноября 2025 года: 20 SIM-карт для граждан РФ и 10 - для иностранцев.

Две трети опрошенных (66%) подробно или поверхностно знают о новых требованиях закона об ограничении количества SIM-карт, а треть (31%) услышала впервые, 3% затруднились ответить. При этом подробно мужчины более информированы, чем женщины (35% знают подробно против 18% женщин), что может быть связано с большим интересом к технологическим новостям. Осведомленность растет с возрастом и пик достигается в возрастной группе 45-54 года (83% - осведомлены в той или иной степени).

Половина респондентов (51%) в той или иной степени поддерживают лимит на количество SIM-карт, 39% нейтральны, 5% не поддерживают, 5% затрудняются. Причем в старших возрастных группах с 35 лет поддержка выше, чем до 35 лет.

Половина респондентов (51%) не видят неудобств в ограничении количества SIM-карт на человека. 18% считают, что могут возникнуть проблемы при подключении множества устройств (например, «умный дом» или IoT). 11% предполагают, что могут возникнуть дополнительные расходы и бюрократический процедуры при регистрации номеров, каждый десятый (10%) видит неудобно при использовании разных номеров для разных регионов, а 9% убеждены, что такие ограничения могут создать сложности для бизнеса. 17% затруднились ответить.

Что интересно, количество поддерживающих лимит на SIM-карты совпадает с количеством людей, которые не видят неудобств в ограничении.

Для двух третей населения (66%) в разной степени важны государственные меры борьбы с анонимностью в телекоммуникациях, 16% безразлично, а 5% считают, что это вмешательство в личную жизнь и негативно относятся к подобным инициативам государства, причем среди мужчин таких больше (8% против 2% у женщин). 13% затруднились ответить.

По мнению 55% населения принятые ограничения количества SIM-карт существенно или частично помогут в борьбе с телефонным мошенничеством. Треть (31%) убеждены, что эти меры практически никак или полностью не повлияют на мошенников, 14% затруднились оценить влияние. Самые оптимистично настроенные люди, которые верят в эффективность мер в борьбе с мошенниками, в группе 35-44 года (67%).

Если операторы связи будут нарушать проверку подлинности данных абонентов, то по мнению половины опрошенных (50%) государство должно усилить контроль над ними и наказания. Пятая часть (22%) считает, что усиления оправданы только при массовых нарушениях, 9% уверены, что текущих мер достаточно, 5% — против любых дополнительных проверок операторов. 14% затруднились.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR CONSULT: «Обеспечение прозрачности идентификации пользователей мобильной связи способствует укреплению доверия общества к операторам и повышает общий уровень защищенности личной информации. Ограничение количества SIM-карт – это очередной шаг для повышения уровня защиты граждан от противоправных действий в сфере телекоммуникаций. Установленные государством рамки позволят снизить риски злоупотреблений, используемых мошенниками».

* В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в декабре 2025 года.

Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году
13 января 2026, 10:41
13 января 2026, 10:41
Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году
Половина соискателей Самарской области сообщили, что в 2025 году их должность и круг обязанностей не менялись. Общество
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
13 января 2026, 09:51
13 января 2026, 09:51
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
В 2026 году у женщин в приоритете — спорт, хобби и саморазвитие, у мужчин — личная жизнь и общение с семьей. Общество
Жители ПФО рассказали, какой поддержки для развития карьеры ждут от работодателей в 2026 году
12 января 2026, 12:02
12 января 2026, 12:02
Жители ПФО рассказали, какой поддержки для развития карьеры ждут от работодателей в 2026 году
33% жителей ПФО отмечают возможность повышения квалификации, 23% - наставничество, а 15% — доступ к программам переподготовки. Общество
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
192
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
205
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
436
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
871
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
375
