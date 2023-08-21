50% россиян считают, что найти приличную квартиру для аренды очень тяжело

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63% россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье, а 25% из них арендуют недвижимость в данный момент, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса. 58% выбирают для аренды однокомнатную квартиру; 24% — двух- или трехкомнатную. 12% снимают таунхаус или загородный дом, а 6% — студию.

Самая популярная причина, по которой россияне арендуют жилье, — это нежелание быть привязанным к одному месту. Такой вариант ответа выбрали 57% респондентов. Также были и другие причины, по которым респонденты выбирают арендное жилье:

работа требует постоянных переездов — 13%;

нет денег на свою квартиру — 10%;

свою квартиру сдают, а себе снимают — 9%;

не хотят ввязываться в ипотеку — 9%.

Интересно, что 64% россиян считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье.

Россияне рассказали, какие факторы для них наиболее важны при выборе съемного жилья:

стоимость — 33%;

хорошее расположение квартиры — 25%;

минимальная удаленность от работы/учебы — 24%;

хороший ремонт — 23%;

транспортная инфраструктура — 21%.

Найти арендное жилье 28% россиян смогли на специализированных сайтах; 27% — с помощью знакомых; 15% воспользовались услугами риелтора (15%); 16% — по объявлениям в социальных сетях (16%). Еще 9% снимают у друзей или родственников.

Интересно, что 50% респондентов говорят о том, что найти приличную квартиру для аренды сейчас очень тяжело. Еще треть считают, что если потратить время, то найти хорошую квартиру не так-то сложно. А 17% уверены, что на рынке много неплохих предложений.

«Несмотря на то, что владельцы недвижимости тщательно выбирают себе квартирантов, тем не менее беспокойство о своем жилье у них все равно остается: очень сложно контролировать сохранность квартиры или дома, когда там проживают чужие люди. В то же время обезопасить себя от непредвиденных, но вполне вероятных последствий — например, пожара, залива и других неприятностей собственники жилья могут с помощью страхования: с помощью полиса владелец жилья может защитить себя от финансовых трат. Застраховать можно внутреннюю отделку, инженерное оборудование и домашнее имущество», — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова.

Репрезентативный опрос проведен в июле 2023 года среди 1211 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ