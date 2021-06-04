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5 июня в Волжском районе состоится финал соревнований зимнего этапа военно-спортивных игр «Зарница»

4 июня 2021 10:15
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5 июня в Волжском районе состоится финал соревнований зимнего этапа военно-спортивных игр «Зарница»

5 июня в Волжском районе состоится финал соревнований зимнего этапа военно-спортивных игр «Зарница» в рамках   проекта «Единой России» «Надежда нации». В финале участвуют 12 команд - победителей зонального этапа соревнований.

Военно-спортивная игра «Зарница» проводится на территории всей области девятый год подряд в рамках регионального партийного проекта «Надежда нации», реализуемого по инициативе Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Целью проекта «Надежда нации» является объединение инициатив и ресурсов власти, бизнеса и общества по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Одним из направлений деятельности проекта является проведение во всех городах и районах Самарской области военно-спортивной игры «Зарница». В летний период с 2013 года она традиционно проходит в лагерях дневного пребывания и детских оздоровительных лагерях Самарской области. Зимой ежегодно организуются соревнования среди школьных команд губернии. В отличие от летнего этапа – это не просто товарищеские игры, а областные соревнования районного, городского и регионального уровней. За время реализации проекта около 400 тысяч школьников стали участниками «Зарницы».

В этом году игры проводились в период с марта по май и, в связи с ограничениями, только в двух возрастных категориях – 5 и 10 классы.

Ребята со всей губернии проходили испытания на тематических станциях: «Строевая подготовка», «Метание гранаты», «Нормы ГТО», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Сборка, разборка автомата», «Стрельба из лазерного оружия», «Армейские звания», «Оказание первой медицинской помощи», «Шифровальщик», «Ременно-плечевая система», «Тематическая викторина».

С марта по май соревнования проходили среди учащихся школ в городских округах и муниципальных районах области. На этом этапе были выявлены лучшие команды в каждой школе. Далее состоялись городские и районные соревнования, где были определенны по две лучшие команды муниципалитета в каждой возрастной категории. После этого состоялись зональные соревнования. Все муниципалитеты области были разделены на 6 зон согласно территориальному принципу. 

Теги: «Единая Россия» Зарница Надежда нации

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