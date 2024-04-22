49% самарцев планируют выполнение рабочих задач в праздничные дни мая

118

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян. Респонденты рассказали о том, как они планируют провести майские праздники и успевают ли хорошо отдохнуть за это время. Больше половины (63%) работающих россиян, которые не планируют работать на майских праздниках, ответили, что успевают «перезагрузиться» за праздничный период.

49% опрошенных россиян планируют выполнение рабочих задач в праздничные дни. Из тех, кто собирается работать в праздники, 28% будут работать все майские праздники, 16% — только в период с 28 апреля по 1 мая, а 6% — в период с 9 по 12 мая.

Среди тех, кто успевает как следует отдохнуть в праздники, больше всего работников в возрасте от 65 лет и старше (80%) и от 55 до 64 лет (71%). Также доля респондентов, успевающих «перезагрузиться» на майских, больше всего среди административных работников (73%) и специалистов производства (71%).

Среди тех, кто не успевает «перезагрузиться» за майские, больше всего специалистов сферы маркетинга, рекламы и PR (42%), а также сельского хозяйства и агропромышленности (38%).

Аналитики Авито Работы также выяснили, как работающие россияне планируют провести предстоящие майские праздники. Самый популярным способом оказался отдых на природе с друзьями или семьей. Такие планы озвучили 28% опрошенных россиян. Чаще всего отправиться на природу с близкими на майские планируют специалисты бухгалтерии и финансов (40%), административные работники (38%), представители образования и науки (32%), производственной сферы (32%).

Четверть (25%) россиян планируют провести время дома, отдохнуть и выспаться. 19% россиян хотели бы на майских встретиться с родственниками или друзьями, которых давно не видели. 12% участников опроса пока не определились, но ищут варианты для интересного и насыщенного отдыха. 7% опрошенных планируют заняться спортом и своим здоровьем, 4% хотят посетить музеи, выставки или другие культурные мероприятия, а 2% рассматривают вариант поездки за границу.

Есть и те, кто собираются работать все майские праздники (28%). Согласно опросу, россияне работают в майские праздники в основном из-за своей специфики работы (46%) или из-за желания заработать дополнительные деньги (27%), поскольку за работу в праздничные дни 22% респондентов получают выплату в двойном размере, 6% — выплату в одинарном размере, 9% — получают надбавки или премии, а 5% в качестве компенсации получают дополнительные дни отдыха в другие даты. В прошлом году в майские праздники работали 47% опрошенных.