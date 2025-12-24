Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
48% самарцев получали предложение вернуться на прежнее место работы

48% самарцев получали предложение вернуться на прежнее место работы

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные жители города с опытом работы и представители компаний.

Каждая третья компания за последний год приглашала уволившихся сотрудников вернуться, однако далеко не все подобные попытки были успешны.

48% самарцев когда-либо получали от прежнего работодателя предложение вернуться. Впрочем, судя по ответам респондентов, отказов на такие предложения больше, чем согласий. Женщин приглашают вернуться чаще (53% против 43% среди мужчин), однако и отказываются горожанки активнее. Сотрудников с солидным опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодежь до 34 лет. Больше всего же тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц (57%), однако возвращаются они реже всех.

Увольняются из-за низкого заработка, неадекватного руководства и отсутствия карьерного роста, возвращаются не только за деньгами, но и за стабильностью или к дружному коллективу. Работники чаще всего соглашались вернуться, если прежний работодатель предлагал достойную зарплату. Немаловажную роль играют стабильность предприятия и хорошие отношения между коллегами. Те же, кто отказывался от возвращения, в первую очередь называли причиной маленький заработок и неподходящие условия труда.

Готовы вернуться на прежнее место работы сегодня 24% респондентов. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте 35—45 лет (31%). Главным условием для возврата большинство называет повышение зарплаты (53%). На втором месте — улучшение условий труда (11%), на третьем — смена руководства (9%).
 

Время проведения: 1—16 декабря 2025 года

