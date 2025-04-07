46% самарцев никогда не дают денег взаймы

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане.

Когда нужно занять денег, каждый четвертый (24%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. Каждый десятый чаще всего занимает средства у родственников, 4% — у друзей, 2% — у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. 48% опрошенных не берут деньги взаймы.



Кому самарцы готовы дать денег в долг? Чаще всего одалживают средства родственникам (17%) и друзьям (15%). 7% опрошенных дают в долг коллегам. 46% никому не дают взаймы.



Родственнику готовы одолжить в среднем 19 000 рублей, другу — 14 500 рублей, а коллеге — 8 200 рублей.

Время проведения: 12 марта — 2 апреля 2025 года