43% зумеров считают, что зарплата должна расти ежегодно, а 40% — что раз в полгода

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Консалтинговая компания get experts и НИУ ВШЭ представляют результаты совместного исследования, посвященного изучению приоритетов молодых соискателей в процессе поиска работы. В опросе приняли участие 2 276 респондентов-зумеров — студентов, выпускников вузов и молодых специалистов в возрасте до 28 лет из разных регионов России и из-за рубежа.

О том, что они работают, сообщили 64% участников опроса, у 15% есть временная подработка, и только 21% не работают.

Несмотря на стереотипы о молодых сотрудниках, зарплата и ее регулярный рост очень важны для подавляющего большинства участников опроса: 43% уверены, что увеличение должно происходить ежегодно, а 40% — что каждые 6 месяцев. 14% допускают отсутствие роста зарплаты при наличии премии по итогам достижений, и всего 3% заявили, что рост зарплаты некритичен, главное — получать удовольствие от работы.

При этом у 23% респондентов имеется хобби, приносящее доход. Среди таких хобби чаще всего называли репетиторство (21%), дизайн (20%), преподавание (18%) и живопись (9%). Рукоделие, фотографию и съемку или монтаж видео назвали своими «доходными» хобби по 8% опрошенных, 7% на досуге создают текстовый контент, 6% — программируют, по 5% — занимаются музыкой и спортом. Также упоминались коллекционирование, кулинария, покупка и продажа товаров (по 3%), сфера красоты и фондовый рынок с криптобиржей (по 2%), организация мероприятий, садоводство, сценическое мастерство, эзотерика (по 1%) и другие виды хобби (4%)*.

При этом помимо материальной мотивации для молодых сотрудников крайне важна комфортная обстановка на работе и широкий спектр создающих удобство атрибутов. В число вещей, наличие которых в офисе важно или очень важно, вошли: удобные рабочие места (эргономичная мебель, хорошее освещение, комфортная температура в офисе) — 96% (важно — 36%, очень важно — 60%), современная рабочая техника — 93% (важно — 44%, очень важно — 49%), свободный дресс-код, необязательность строгих костюмов — 80% (важно — 36%, очень важно — 44%), бесплатные напитки и перекусы (кофе, чай, вода, фрукты, снеки) — 56% (важно — 38%, очень важно — 18%), комнаты отдыха и релаксации — 53% (важно — 38%, очень важно — 15%), отсутствие дресс-кода вплоть до возможности носить пижаму в офисе — 51% (важно — 30%, очень важно — 21%), организация корпоративных мероприятий и праздников — 48% (важно — 35%, очень важно — 13%), игровые зоны (настольные игры, консоли, теннисный стол и т. д.) — 16% (важно — 12%, очень важно — 4%) и возможность приходить на работу с домашними животными — 8% (важно — 5%, очень важно — 3%).

«Вчерашние студенты демонстрируют достаточно интересный подход к работе, — отмечает директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина. — Они стремятся к высокому уровню дохода и заинтересованы в карьерном росте, но не готовы ради него поступиться своей личной жизнью и собственным комфортом. Даже в условиях труда комфорт для них приоритетен. Для них важна свобода, они не хотят перерабатывать и предпочли бы не работать полный день по жесткому графику, а подстраивать рабочее время под свои потребности. Но тем не менее эти сотрудники нацелены на результат, а эффективность их работы напрямую зависит от того, насколько комфортные условия обеспечит им работодатель».

Самыми важными ценностями для идеальной компании-работодателя, по словам респондентов, являются: возможность для профессионального роста и обучения — 95% (важно — 47%, очень важно — 48%), соблюдение баланса работы и личной жизни — 91% (важно — 37%, очень важно — 54%), здоровье и благополучие сотрудников — 91% (важно — 44%, очень важно — 47%), гибкость и адаптивность — 89% (важно — 51%, очень важно — 38%), стабильность и долгосрочность — 88% (важно — 52%, очень важно — 36%), доверие и автономия — 88% (важно — 57%, очень важно — 31%), сплоченный коллектив — 82% (важно — 52%, очень важно — 30%), этика и прозрачность — 80% (важно — 49%, очень важно — 31%), инновации — 79% (важно — 57%, очень важно — 22%), творческая свобода — 73% (важно — 50%, очень важно — 23%), социальная ответственность — 68% (важно — 49%, очень важно — 19%), ценностное лидерство — 67% (важно — 47%, очень важно — 20%), гендерное равенство — 66% (важно — 28%, очень важно — 38%), уважение к культурному разнообразию — 61% (важно — 39%, очень важно — 22%) и экологическая ответственность — 47% (важно — 35%, очень важно — 12%).

В качестве основополагающих характеристик соблюдения баланса между работой и личной жизнью респонденты назвали: лояльность со стороны работодателя при плохом самочувствии или тяжелых жизненных обстоятельствах (77%), отсутствие работы в выходные (67%), четкое разделение рабочего и личного времени (67%), гибкий график работы (64%), обязательный отпуск минимум 1 раз в год (61%), возможность работать удаленно (57%), возможность заниматься хобби и личными проектами (56%) и отсутствие переработок (48%)*.

78% опрошенных предпочитают работать в гибридном формате, т. е. совмещать в той или иной пропорции работу в офисе с удаленной работой из дома или другого места, 10% хотели бы работать полностью удаленно, и 9% — только в офисе. На выездную работу без привязки к конкретному месту готовы согласиться 3% респондентов.

При этом 9 из 10 респондентов сказали, что согласятся на работу в компании, где не предусмотрен удаленный формат работы: 38% пойдут на этот шаг без дополнительных условий, 30% — только за большие деньги, и 23% — только в случае, если это будет работа их мечты. Категорически откажутся лишь 9%.

Отвечая на вопрос о предпочтительной продолжительности рабочего дня, 42% участников опроса сказали, что не хотят привязываться к конкретному времени, им хотелось бы иметь возможность в один день освободиться пораньше, а в другой отработать это время. На стандартный 8-часовой рабочий день согласны только 25% молодых специалистов, 4–7 часов назвали 28%, а 1–3 часа — 2%. Но есть и те, кто готов работать дольше обычного: 1% опрошенных говорят, что хотят работать по 9–12 часов. Столько же, 1%, отметили, что им было бы удобно работать по сменному графику.

Не готовы работать по жесткому графику (например, с 9 до 18 часов) 14% респондентов. 34% могут на него согласиться без дополнительных условий, 35% — согласились бы только за большие деньги, и еще 17% — только если это работа мечты.

Более трети — 37% — заявили, что не готовы к переработкам, но 33% при этом уточнили, что в экстренных случаях согласились бы помочь команде, и только 4% не будут работать сверхурочно ни при каких условиях. 26% согласны на переработки, если они принесут дополнительный доход, 25% — если задача окажется интересной, и 12% — если это поспособствует их карьерному росту.

«Зумерам свойственно проектное мышление и смысловое наполнение работы, они не поступятся своим комфортом ради работы, которая не приносит им профессионального удовлетворения. Они четко знают свои границы и чаще требуют индивидуального подхода в коммуникации с ними. Гибкость графика способствует их креативному мышлению и нестандартному решению задач», — комментирует начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ Ольга Гаевская.

* При ответе на эти вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.