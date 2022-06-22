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42% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

22 июня 2022 12:56
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42% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала настроения соискателей Самарской области, чтобы выяснить, как они ощущают себя на рынке труда во втором квартале 2022 года, сколько хотели бы зарабатывать и готовы ли они снижать свои зарплатные ожидания ради трудоустройства или сохранения текущего места работы.

Как выяснилось почти половина, а именно 42%, соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место или сохранения работы. Стоит отметить, что в конце прошлого года этот показатель был выше и составлял 47%.

«Вместе с тем респонденты региона стали чуть чаще отмечать, что готовы были бы снизить свои зарплатные ожидания: во втором квартале 2022 года так ответили 36%, в конце прошлого года таких было 35%. Также изменилась доля тех, кто затруднился ответить на этот вопрос: за указанный период сравнения она выросла на 4% (с 18% до 22%)», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 40,5 тыс. руб. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других во втором квартале текущего года неготовность снижать зарплатные ожидания отмечали специалисты сферы строительства, недвижимости (49%), сферы сельского хозяйства (48%), производственной сферы (47%) и специалисты по добыче сырья (47%).

А вот готовность снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства чаще всего отмечали представители индустрии развлечений, масс-медиа (46%) и специалисты по маркетингу, рекламе, PR (44%).

 

Теги: Опрос

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