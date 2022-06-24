4 из 10 женщин в Самаре после декрета меняют работу

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4 из 10 женщин после отпуска по уходу за ребенком меняют работодателя. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и представители компаний из Самары.

Появление детей не влияет на карьеру женщины, убеждены 43% самарцев. 3 из 10 считают, что до рождения ребенка шансов сделать карьеру больше. Вероятность достичь карьерных высот выше после рождения детей, уверены 14% опрошенных: «Наличие ребенка само по себе отлично мотивирует».



В том, что повышение в должности наиболее вероятно до рождения детей, опрошенные моложе 34 лет убеждены чаще, чем респонденты старше 45-ти (36% против 25% соответственно). Тех, кто считает, что шансы на успешную карьеру с рождением детей только растут, больше среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (18%). Мнение о том, что материнство не влияет на женскую профессиональную судьбу, чаще разделяют респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (45%).



Каков оптимальный срок отпуска по уходу за ребенком для женщины, не желающей упускать карьерных перспектив? Каждый третий работодатель (34%) считает, что отсутствовать на работе без потерь можно не более полутора лет. По наблюдениям 31% представителей компаний, отпуск по уходу за ребенком вовсе не отражается на карьере.

Сами женщины, воспитывающие детей, чаще всего говорят, что их карьерные ожидания после рождения ребенка не изменились (38%). О том, что они стали меньше внимания уделять карьере, рассказали 24%, о том, что они, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода, — 19%.



Какова типичная карьерная траектория женщины, вышедшей из декрета? 43% матерей детей до 16 лет после последнего отпуска по уходу за ребенком поменяли работу, 27% вернулись к своей прежней должности, 7% перешли на более высокую позицию, 2% — согласились на понижение. Еще 1% остались работать в прежней компании, но сменили профиль деятельности.



Время проведения: 22—23 июня 2022 года