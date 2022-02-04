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4 из 10 работодателей хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут

4 февраля 2022 10:29
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4 из 10 работодателей хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут

Подавляющее большинство компаний использует мессенджеры для решения рабочих вопросов. Чаще всего работодатели хотят, чтобы время ответа на сообщения занимало не больше 15 минут.

52% российских компаний используют только общие мессенджеры для коммуникаций между сотрудниками, 8% — только корпоративные. Еще 30% используют в работе и общие, и корпоративные мессенджеры. Лишь в 7% компаний мессенджеры не используются для рабочих коммуникаций.

Приемлемое время ответа на сообщения по работе, по мнению 1 из 3 работодателей, составляет 15 минут. Отвечать практически мгновенно, максимум в течение 2 минут, считают необходимым в 11% компаний, в течение получаса — в 12% предприятий и организаций, в течение часа — в каждой десятой компании. 18% работодателей считают нормальным ответ в течение рабочего дня.

При этом короткое время на ответ в мессенджерах (не более 15 минут) чаще всего отводят IT- и производственные компании, торговые организации и банки. До часа — строительные и логистические компании, сфера услуг, ЖКХ и энергетика. Ответить в мессенджерах через два и более часов работодатели чаще считают допустимым для медицинского персонала и педагогов.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 204
  • Время проведения: 27—31 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: Опрос

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