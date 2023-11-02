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4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры

2 ноября 2023 12:55
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4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры

У 41% самарцев приоритете любовь, а карьерные успехи отходят на второй план, причем мужчины придерживаются этой позиции чаще, чем женщины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

О том, что любовь важнее карьеры, говорят 41% самарцев. Карьерные успехи выше отношений ставят 31% респондентов.

Сегодня у мужчин чаще, чем у женщин, любовь на первом плане: 45% против 36% соответственно. Карьера в приоритете у каждого четвертого мужчины и каждой третьей женщины.

Время проведения: 12 октября — 1 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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