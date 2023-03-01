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4 из 10 опрошенных самарцев не дают деньги в долг

1 марта 2023 09:42
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4 из 10 опрошенных самарцев не дают деньги в долг

С просьбой занять денег самарцы чаще всего обращаются в банк, реже — к родственникам и друзьям. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, у кого горожане берут деньги взаймы, кому и сколько одалживают. В опросах приняли участие работающие экономически активные граждане.

18% самарцев, чтобы одолжить денег, обращаются к родственникам. 11% берут взаймы у друзей. 4% берут в долг у коллег, 2% — у работодателя. 23% опрошенных берут кредит в банке. 41% респондентов не берут взаймы.

Взаймы горожане чаще всего дают родственникам (27%), чуть реже — друзьям (23%). Коллегам по работе одалживают деньги 5% респондентов. Не дают денег в долг 44% опрошенных.

Респонденты моложе 34 лет чаще берут в долг у родственников (20%), а дают взаймы чаще друзьям (29%). Респонденты старше 45-ти чаще обращаются за кредитами в финансовые организации (25%), а одалживают деньги чаще родне (27%). Мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины (8 и 3% соответственно).

Время проведения: 17—28 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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