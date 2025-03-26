39% самарских зумеров каждый день чувствуют себя одиноко

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В преддверии Дня одиночества, который во многих странах отмечают ежегодно 26 марта, литературная платформа «Литнет» и приложение для знакомств Mamba провели опрос* среди самарцев и выяснили, как часто представители разных поколений чувствуют себя одинокими, чем спасаются от одиночества и умеют ли ценить моменты уединения.

Используя теорию поколений Штрауса — Хау, мы опросили представителей четырех поколений. В опросе приняли участие беби-бумеры, или просто бумеры, родившиеся с 1946 по 1964 год; поколение Х (иксы), или, как его еще называют, поколение пепси, рожденное с 1964 по 1980 год; поколение Y, или миллениалы, которые родились с 1981 по 1996 год; самое молодое, но уже социально активное поколение Z, или центениалы и зумеры, появившиеся на свет с 1996 по 2012 год.

Одиночество поколений

Самым одиноким поколением показали себя юные центениалы. Среди поколения Z каждый день чувствуют одиночество 39% респондентов. Несколько раз в неделю ощущают одиночество 14% представителей самого молодого поколения, а несколько раз в месяц — 15%. Редко чувствуют одиночество 10%. Никогда не чувствуют себя одинокими только 7%.

На втором месте миллениалы. Среди них ежедневное одиночество ощущают 40% участников опроса. Одинокими несколько раз в неделю себя чувствуют 10%, а несколько раз в месяц — 7%. Редко одиночество чувствуют 17%. Никогда не чувствуют себя одинокими 11% представителей поколения Y.

Среди поколения X одинокими каждый день чувствуют себя 30% респондентов, несколько раз в неделю — 9%, несколько раз в месяц — 8%. Редко чувствуют одиночество 19% представителей поколения пепси. Никогда — 15%.

Наименее одиноким чувствует себя самое старшее поколение. Около четверти бумеров (27%) признались, что чувствуют одиночество каждый день, несколько раз в неделю — 10%, несколько раз в месяц — 8%. При этом многие респонденты (26%) этой группы отметили, что редко чувствуют одиночество. Никогда его не испытывают 13%.

Любопытно, но чем старше поколение, тем менее свойственно ему одиночество. Видимо, не чувствовать себя одинокими помогает прожитый опыт и умение оставаться наедине с собой. А молодежи свойственны обостренные чувства и отсутствие опыта уединения.

Отношение к одиночеству

Интересно, что в одиночестве именно зумеры находят пользу. Об этом сказали 72% опрошенных центениалов. Чем старше поколение, тем меньше пользы видят его представители для себя: 63% миллениалов, 60% иксов и 68% бумеров считают, что в одиночестве есть польза для них.

Самым бесстрашным поколением показали себя иксы. 69% представителей поколения Х уверенно ответили, что не боятся оставаться наедине с собой и своими мыслями. За ними в уверенности в себе следуют беби-бумеры — 62%. На третьем месте миллениалы — 61%. Самыми неуверенными стали молодые зумеры, которым только предстоит привыкать к себе и учиться не бояться оставаться наедине с собой, поскольку на сегодня только 44% центениалов не испытывают страха перед одиночеством.

На вопрос «Вы хотели бы никогда не чувствовать одиночества?» большая часть старшего поколения выбрали ответ «Да». Никогда не ощущать себя одинокими хотели бы 69% бумеров. Чем моложе поколение, тем больше они готовы к одиночеству: 60% зумеров при возможном выборе никогда не хотели бы чувствовать одиночество, с ними согласны 54% миллениалов и только 49% зумеров. Это значит, 51% центениалов при имеющемся выборе все равно предпочли бы одиночество.

Одиночество и лекарство от него

От одиночества все поколения спасаются одинаково. Самое популярное средство, по мнению представителей всех поколений, — фильмы и сериалы. В борьбе с одиночеством к этому «лекарству» прибегают 33% зумеров, 36% миллениалов, 29% иксов и 35% бумеров.

Хобби занимаются 35% зумеров, 20% миллениалов, 26% иксов и 27% бумеров.

Общение с друзьями и близкими помогает 36% зумеров, 23% миллениалов, 25% иксов и 19% бумеров.

К литературе и чтению книг прибегают 21% представителей поколения Z, 18% поколения Y, 13% поколения X и 12% беби-бумеров.

Любопытно, но самым виртуально активным стало старшее поколение — беби-бумеры. Знакомятся с новыми людьми онлайн в периоды одиночества 22% бумеров, 18% иксов, 24% миллениалов и только 15% зумеров.

Самым физически активным также стали представители старшего поколения. Выходят на прогулку, чтобы развеяться, 31% бумеров, 17% миллениалов, 20% иксов и только 14% центениалов.

Интересно, что драматизировать, усиливать свое чувство одиночества и грусть свойственно только самому молодому поколению — зумерам. Включают грустную музыку или грустный фильм целых 21% представителей поколения Z. Так же поступают только 13% миллениалов, 10% иксов и всего 8% беби-бумеров.

При этом пятая часть опрошенных всех поколений никаких «лекарств» от одиночества не ищет: 19% зумеров, 21% миллениалов, 22% иксов и 28% бумеров ничего не делают, а просто находятся наедине с собой.

Больше половины опрошенных представителей всех поколений уверены, что книги помогают им справиться с одиночеством. Так ответили 66% бумеров, 64% иксов, 59% миллениалов и 55% зумеров.

В совместном опросе «Литнета» и Mamba приняли участие 4000 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.