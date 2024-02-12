39% молодых специалистов интересуются работой в промышленности

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Аналитики Авито Работы провели опрос 2 000* респондентов от 18 до 24 лет и выяснили, что у 81% молодежи уже есть опыт работы. 32% опрошенных до этого подрабатывали, 20% работали не по специальности, а 18% были трудоустроены по профессии. Ещё 32% респондентов проходили стажировки или практики во время учёбы.

Опрошенные также рассказали, какой, по их мнению, должен быть стартовый уровень зарплаты. Так, большинство юных специалистов (44%) считают, что зарплата на первой работе должна составлять от 20 001 до 40 000 рублей, а 19% назвали сумму чуть выше — от 40 001 до 50 000 рублей. Еще 13% говорят о зарплатных ожиданиях в пределах 50 001-70 000 рублей. Часть россиян полагают (6%), что оплата труда на старте должна достигать 70 001-90 000 рублей. Лишь по 4% респондентов указали, что ожидают на первом месте работы зарплаты по 90 001-120 000 или 120 000 и выше рублей.

При выборе одного основополагающего фактора, почти четверть (23%) молодых россиян согласились бы остаться на одном месте работы на протяжении нескольких лет, если финансовые условия их полностью удовлетворят. Данный показатель чаще всего выбирался теми, кто окончил бакалавриат или находился в процессе обучения на нем (28%). Другими предпочтительными критериями также стали карьерные перспективы (17%), спокойная работа и минимум стресса (12%), свободное управление своим временем и удобный график (12%), а также комфортная и дружелюбная команда профессионалов (10%).

В тройке популярных офисных сфер, в которых хотела бы работать молодежь 18-24 лет лидируют IT, интернет, телеком (23%), искусство, мода, сфера развлечений (19%), образование, наука (14%). При этом, сфера IT, интернета, телекома чаще выбирается мужчинами (30% против 15%), а искусство, мода, сфера развлечений и образование, наука — женщинами (27% и 11% соответственно).

Топ-10 сфер, в которых хотела бы работать молодежь 18-24 лет

Сфера Доля респондентов, % IT, интернет, телеком 23% Искусство, мода, сфера развлечений 19% Образование, наука 14% Фитнес, салоны красоты 13% Онлайн-торговля или традиционная торговля 12% Маркетинг, реклама, PR 12% Банки, инвестиции 12% Медицина, фармацевтика 12% Административная работа 10% Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания 9%

Кроме того, более трети (39%) молодых специалистов отметили, что им интересна работа в различных областях промышленности: машиностроение и робототехника (6%), нефтегазовая отрасль (4%), электроэнергетика (4%), авиастроение (4%), химическая промышленность (4%), агропромышленность (4%), промышленность драгоценных металлов (3%), обрабатывающая промышленность (3%), легкая промышленность (3%), целлюлозно-бумажная промышленность (2%), судостроение (2%).

*В ходе проведенного опроса, более трети респондентов (36%) среднее профессиональное образование, среднее образование (30%), бакалавриат (18%), специалитет (9%), магистратуру (4%), аспирантуру (1%), были кандидатами или докторами наук (1%).