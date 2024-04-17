37% самарцев сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие горожане с опытом работы.

45% самарцев при наличии шанса выбрать профессию снова, остались бы верны своему роду деятельности. Другую специальность избрали бы 37% опрошенных.



Мужчины чаще женщин утверждают, что не стали бы менять профессию. Остались бы в своей сфере 52% молодежи до 24 лет и каждый второй горожанин старше 45 лет, а вот среди опрошенных от 25 до 44 лет недовольных своим выбором профессиональной стези больше. Верность профессии растет с увеличением уровня дохода: наибольшим постоянством отличаются респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.



Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, кто не стал бы менять сферу деятельности, среди врачей (64%), программистов и дизайнеров (по 61%), медицинских сестер и системных администраторов (по 56%). Меньше всего тех, кто вновь избрал бы свою профессию, среди охранников и кладовщиков.



Время проведения: 8 марта — 12 апреля 2024 года