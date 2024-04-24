37% рекрутеров в Самаре интересует информация о хобби в резюме

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой. 
Солисты Шостакович Опера Балет прошли в III тур конкурса артистов балета «Арабеск»
Концерт будет посвящен городу Тольятти, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и ветеранам АО «АВТОВАЗ».
АВТОВАЗ дарит Тольятти музыкальный подарок: концерт под руководством маэстро Гергиева
Прощание с артистом состоится 25 апреля 2024 года в 14:30 в Колонном зале театра.
Ушел из жизни яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель Зураб Базоркин
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.29
0.04
EUR 99.56
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

37% рекрутеров в Самаре интересует информация о хобби в резюме

24 апреля 2024 13:29
107
37% рекрутеров в Самаре интересует информация о хобби в резюме

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

37% менеджеров по персоналу считают, что соискателям нужно указывать в резюме любые хобби и увлечения, 24% рекрутеров предпочитают видеть в резюме лишь те увлечения, которые соответствует специальности и характеру будущей работы. И только 22% считают эту информацию лишней.

О случаях, когда хобби фактически стало причиной отказа кандидату в трудоустройстве, рассказали 5% рекрутеров. Судя по комментариям, чаще всего отказывали в работе соискателям, увлекающимся экстремальными видами спорта (из-за риска травм, а следовательно, и длительного нахождения на больничном).

Время проведения: 1—19 апреля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй самарец затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей
23 апреля 2024, 10:05
Каждый второй самарец затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей
Мужчины чаще, чем женщины, оставляли негативные отзывы о нейросетях. Общество
230
В России инвестирует почти половина миллениалов и каждый третий «зумер»
22 апреля 2024, 13:30
В России инвестирует почти половина миллениалов и каждый третий «зумер»
При этом мужчины чаще женщин занимаются финансовым планированием и ставят перед собой финансовые цели. Общество
303
Самарцы рассказали о страхах, связанных с работой
22 апреля 2024, 13:00
Самарцы рассказали о страхах, связанных с работой
Главный страх мужчин — увольнение, женщин — недооцененность. Общество
280
В центре внимания
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
233
Обсудили результаты и приоритетные задачи развития Самарской области.
23 апреля 2024  19:37
В Самаре состоялся съезд Совета муниципальных образований региона
392
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
435
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
646
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
718
Весь список