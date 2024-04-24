37% рекрутеров в Самаре интересует информация о хобби в резюме

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

37% менеджеров по персоналу считают, что соискателям нужно указывать в резюме любые хобби и увлечения, 24% рекрутеров предпочитают видеть в резюме лишь те увлечения, которые соответствует специальности и характеру будущей работы. И только 22% считают эту информацию лишней.



О случаях, когда хобби фактически стало причиной отказа кандидату в трудоустройстве, рассказали 5% рекрутеров. Судя по комментариям, чаще всего отказывали в работе соискателям, увлекающимся экстремальными видами спорта (из-за риска травм, а следовательно, и длительного нахождения на больничном).



Время проведения: 1—19 апреля 2024 года