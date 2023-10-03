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Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сколько времени соискатели из Приволжского федерального округа готовы ждать ответ от работодателей, как относятся к компаниям, которые оставляют отклик без ответа, что для кандидатов важно при принятии решения об отклике. Опрос проводился с 22 по 28 августа 2023 года среди 2202 российских соискателей. Результаты опроса сопоставлены с данными аналогичного опроса 2021 года.

36% опрошенных жителей ПФО ждут ответа от работодателя не более 3 дней, прежде чем потерять интерес к вакансии, на которую откликнулись. Ждать 4-5 дней готовы 18% соискателей, 6-7 дней – 22%. Женщины чаще мужчин отмечают, что теряют интерес к вакансии после 1-3 дней ожидания (43 и 34 п.п. соответственно). Меньше других готовы ждать соискатели без опыта работы – почти половина теряет интерес к компании спустя 1-3 дня. Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше 3 дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%).

67% соискателей заявляют, что работодатель должен ответить в течение 3 дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании. В 2021 году большинство респондентов считали, что на их отклик должны ответить в эти же сроки. Наибольшая доля тех, кто изменит свое отношение к компании после 3 дней без ответа, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%). При этом менее половины сотрудников сферы закупок отмечают, что, когда последний раз искали работу, работодатель отвечал в течение этого срока.

Чуть больше половины респондентов из Поволжья (53%) отмечают, что во время последних поисков работы компании давали ответ в течение 3 дней. 14% затруднились ответить, 26% ждали дольше этого срока, а 7% так и не получили ответ. Чаще других получали отклик в первые дни жители Уральского федерального округа (57%), реже всех – москвичи (44%) и жители Дальневосточного федерального округа (44%).

«По статистике, около 15% откликов «сгорают» из-за того, что кандидаты уже нашли работу до того, как с ними связался рекрутер. Поэтому выигрывают те компании, которые быстро дают обратную связь и опережают конкурентов. При этом рекрутерам массового подбора может быть сложно в течение одного дня разобрать большой объем откликов вручную и связаться с каждым соискателем. Поэтому на hh.ru в помощь рекрутерам есть встроенная функция авторазбора откликов, доступная всем работодателям, – говорит Максим Мясников, продакт-менеджер hh.ru. – Авторазбор проверяет каждый входящий отклик, задаёт дополнительные вопросы через чат-бота и направляет кандидатам приглашение на следующий этап или отказ. Это позволяет давать обратную связь в течение 15 минут, сократить время на наём на 1-2 дня, не терять ценных кандидатов и сохранять интерес кандидата к вакансиям компании. Авторазбор позволяет обрабатывать до 75% откликов без привлечения рекрутера, благодаря чему сокращаются затраты на наём, избавляет от рутины и даёт возможность сконцентрироваться на более приоритетных задачах».

Среди тех, кто искал работу за последний год, 26% респондентов из Поволжья потратили менее 2 недель на весь процесс от создания резюме до получения оффера, 13% – от 2 недель до 1 месяца. Наиболее часто находят работу за 2 недели соискатели без опыта работы (38%), что объясняется меньшими требованиями к стартовым позициям и более быстрым процессом отбора кандидатов.

Большинство соискателей из ПФО (72%) согласятся на интервью, даже если работодатель ответит медленнее, чем они ожидали: 34% опрошенных будет рада получить ответ, а 38% согласятся пойти только потому, что очень нужна работа.

Как и в 2021 году, 6 из 10 опрошенных в Поволжье негативно относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа. Мужчины чаще женщин утверждают, что оставлять соискателя без ответа некорректно (64 и 57 п.п. соответственно). Наиболее лояльны соискатели без опыта работы: треть с пониманием относится к работодателям, так как сложно обрабатывать много откликов. Сотрудники сферы ИТ и закупок чаще других отрицательно относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа.

9 из 10 соискателей утверждают, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование. Респонденты считают, что лучше сразу отказать, чтобы не тратить время на ожидание ответа. Молодое поколение чаще считает, что лучше сразу отказать, в то время как старшее поколение чаще заявляет, что отказы их расстраивают.

При принятии решения об отклике для соискателей округа важны информация о зарплате и дополнительных преимуществах работы и информация о рабочем графике и балансе между работой и личной жизнью. Их значимость оценивают на 4,7 и 4,5 баллов по шкале от 1 до 5, где 1 – совсем не важно, а 5 – очень важно. Также соискателям из Поволжья важна информация о проектах, над которыми работает компания, и данные о профессиональном обучении и развитии (по 3,9 балла). На 3,8 балла соискатели оценили важность информации о возможностях карьерного роста и профессионального развития и наличие реальных отзывов о работодателе.

Наименьше важностью в глазах опрошенных обладает информация о корпоративной культуре (2,9 балла).

При принятии решения о принятии оффера, для соискателей наиболее важны те же критерии, что и при принятии решения об отклике.