36% опрошенных жителей ПФО ждут ответа от работодателя не более 3 дней

Я нашел ошибку
Главные новости:
В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины.
Энергетики «Т Плюс» открыли очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для самарских школьников
. До 15 ноября на официальном сайте фестиваля принимают заявки от творческих объединений.
Стартовал V сезон Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
Необходимо ускорить преобразования в историческом центре Самары.
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторического центра областной столицы
Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!».
4 октября в Самаре  будут включены электросирены и сиренно-речевые установки
С 1 по 7 октября Самарский институт культуры принимает проект «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» – победитель федерального конкурса «Росмолодежь».
В Самаре, в МКТК «Дирижабль», впервые выступит мультиинструментальный молодежный оркестр
Ожидается, что в Тольятти на Всероссийскую спартакиаду соберутся около 300 особенных спортсменов из 23 регионов страны.
В Тольятти пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике 
В соревнованиях принимают участие более 300 сотрудников полиции со всей России.
В спортивном комплексе ЦСКА ВВС Самары стартовал чемпионат МВД по плаванию
В Самарской губернии стартовала региональная общественная Акция «Благородство»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.48
1.07
EUR 103.87
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

36% опрошенных жителей ПФО ждут ответа от работодателя не более 3 дней

3 октября 2023 10:58
218
36% опрошенных жителей ПФО ждут ответа от работодателя не более 3 дней

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сколько времени соискатели из Приволжского федерального округа готовы ждать ответ от работодателей, как относятся к компаниям, которые оставляют отклик без ответа, что для кандидатов важно при принятии решения об отклике. Опрос проводился с 22 по 28 августа 2023 года среди 2202 российских соискателей. Результаты опроса сопоставлены с данными аналогичного опроса 2021 года.

36% опрошенных жителей ПФО ждут ответа от работодателя не более 3 дней, прежде чем потерять интерес к вакансии, на которую откликнулись. Ждать 4-5 дней готовы 18% соискателей, 6-7 дней – 22%.  Женщины чаще мужчин отмечают, что теряют интерес к вакансии после 1-3 дней ожидания (43 и 34 п.п. соответственно). Меньше других готовы ждать соискатели без опыта работы – почти половина теряет интерес к компании спустя 1-3 дня. Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше 3 дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%).

67% соискателей заявляют, что работодатель должен ответить в течение 3 дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании. В 2021 году большинство респондентов считали, что на их отклик должны ответить в эти же сроки. Наибольшая доля тех, кто изменит свое отношение к компании после 3 дней без ответа, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%). При этом менее половины сотрудников сферы закупок отмечают, что, когда последний раз искали работу, работодатель отвечал в течение этого срока. 

Чуть больше половины респондентов из Поволжья (53%) отмечают, что во время последних поисков работы компании давали ответ в течение 3 дней. 14% затруднились ответить, 26% ждали дольше этого срока, а 7% так и не получили ответ. Чаще других получали отклик в первые дни жители Уральского федерального округа (57%), реже всех – москвичи (44%) и жители Дальневосточного федерального округа (44%).

«По статистике, около 15% откликов «сгорают» из-за того, что кандидаты уже нашли работу до того, как с ними связался рекрутер. Поэтому выигрывают те компании, которые быстро дают обратную связь и опережают конкурентов. При этом рекрутерам массового подбора может быть сложно в течение одного дня разобрать большой объем откликов вручную и связаться с каждым соискателем. Поэтому на hh.ru в помощь рекрутерам есть встроенная функция авторазбора откликов, доступная всем работодателям, – говорит Максим Мясников, продакт-менеджер hh.ru. – Авторазбор проверяет каждый входящий отклик, задаёт дополнительные вопросы через чат-бота и направляет кандидатам приглашение на следующий этап или отказ. Это позволяет давать обратную связь в течение 15 минут, сократить время на наём на 1-2 дня, не терять ценных кандидатов и сохранять интерес кандидата к вакансиям компании. Авторазбор позволяет обрабатывать до 75% откликов без привлечения рекрутера, благодаря чему сокращаются затраты на наём, избавляет от рутины и даёт возможность сконцентрироваться на более приоритетных задачах».

Среди тех, кто искал работу за последний год, 26% респондентов из Поволжья потратили менее 2 недель на весь процесс от создания резюме до получения оффера, 13% – от 2 недель до 1 месяца. Наиболее часто находят работу за 2 недели соискатели без опыта работы (38%), что объясняется меньшими требованиями к стартовым позициям и более быстрым процессом отбора кандидатов.

 

Большинство соискателей из ПФО (72%) согласятся на интервью, даже если работодатель ответит медленнее, чем они ожидали: 34% опрошенных будет рада получить ответ, а 38% согласятся пойти только потому, что очень нужна работа.

Как и в 2021 году, 6 из 10 опрошенных в Поволжье негативно относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа. Мужчины чаще женщин утверждают, что оставлять соискателя без ответа некорректно (64 и 57 п.п. соответственно). Наиболее лояльны соискатели без опыта работы: треть с пониманием относится к работодателям, так как сложно обрабатывать много откликов. Сотрудники сферы ИТ и закупок чаще других отрицательно относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа.

9 из 10 соискателей утверждают, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование. Респонденты считают, что лучше сразу отказать, чтобы не тратить время на ожидание ответа. Молодое поколение чаще считает, что лучше сразу отказать, в то время как старшее поколение чаще заявляет, что отказы их расстраивают.

При принятии решения об отклике для соискателей округа важны информация о зарплате и дополнительных преимуществах работы и информация о рабочем графике и балансе между работой и личной жизнью. Их значимость оценивают на 4,7 и 4,5 баллов по шкале от 1 до 5, где 1 – совсем не важно, а 5 – очень важно. Также соискателям из Поволжья важна информация о проектах, над которыми работает компания, и данные о профессиональном обучении и развитии (по 3,9 балла). На 3,8 балла соискатели оценили важность информации о возможностях карьерного роста и профессионального развития и наличие реальных отзывов о работодателе.

Наименьше важностью в глазах опрошенных обладает информация о корпоративной культуре (2,9 балла).

 

При принятии решения о принятии оффера, для соискателей наиболее важны те же критерии, что и при принятии решения об отклике.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2200 рублей
03 октября 2023, 09:58
В Самаре средние расходы на поздравление классного руководителя составят 2200 рублей
Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране. Образование
271
Половина россиян мечтает до пенсии сформировать капитал на достойную жизнь
02 октября 2023, 13:09
Половина россиян мечтает до пенсии сформировать капитал на достойную жизнь
Освоить новое хобби планируют 22% россиян. Общество
457
Шансов добиться успехов в найме больше у мужчин, считает четверть самарцев
02 октября 2023, 09:29
Шансов добиться успехов в найме больше у мужчин, считает четверть самарцев
В шансы женщин добиться успехов в качестве наемного работника верят менеджеры по продажам. Общество
259
В центре внимания
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
356
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
499
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
455
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
390
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
489
Весь список