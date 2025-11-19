Я нашел ошибку
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
35% жителей Самарской области считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска

19 ноября 2025 09:55
35% жителей Самарской области считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос и выяснили, какие факторы, по мнению соискателей, помогают найти работу мечты. Развитие профессиональных навыков оказалось на втором месте. Исследование проходило с 9 по 16 октября 2025 года.
 

35% жителей Самарской области считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска, а 31% уверен, что для этого необходимо развивать и актуализировать навыки, востребованные на рынке. Кроме того, 16% респондентов сообщили, что найти работу мечты помогает коммуникабельность и качественная самопрезентация на собеседовании. А 11% уверены, что одним из факторов успеха является грамотное резюме, раскрывающее все достоинства соискателя.
 

Показательно, что мнения отличаются в зависимости от пола, а также профессиональной принадлежности респондентов. Так, женщины чаще, чем мужчины, признают, что трудоустройство мечты напрямую связано с развитием востребованных навыков (30% против 25%). Кроме того, женщины больше верят в силу самопрезентации на собеседовании (19% против 14%), а вот мужчины чаще акцентируют внимание на качестве резюме (15% против 11%).
 

Ценность актуальных навыков для поиска работы мечты чаще признают юристы (38%) и ИТ-специалисты (37%), важность самопрезентации отмечают представители финансовой сферы (25%), а резюме — рабочий персонал (20%) и строители (16%).
 

Также самарцы обозначили топ изменений на рынке труда, благодаря которым работа мечты стала бы более доступной: это наличие подходящих вакансий рядом с домом (53%) и только официальное трудоустройство (13%).
 

«Поиск работы требует не меньше энергии, чем сама работа. Это процесс, который включает развитие навыков, подготовку качественного резюме, самопрезентацию. Чтобы найти работу мечты, важно использовать специализированные сайты, где работодатели и вакансии проверены, есть фильтры по районам поиска, а отклики и рекомендации автоматизированы. Это помогает сосредоточиться на главном — успешном трудоустройстве и уверенном старте на новом месте», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

