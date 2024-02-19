34% самарцев считают 23 февраля праздником всех мужчин

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Для каждого второго самарца День защитника Отечества — это профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 34% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 15% — это просто еще один выходной день в календаре.



Женская часть трудовых коллективов готовится к чествованию мужчин 23 февраля. Каждая вторая трудоустроенная жительница города сообщила о том, что в их компаниях на 23 февраля будут коллективные поздравления мужчин. Где-то готовят подарки, где-то накрывают столы, где-то пишут стихи и готовят речи, а в некоторых коллективах будет все и сразу: про подарки рассказали 36% опрошенных, про застолья или чаепития и торжественные речи — по 11%. 22% ответили, что в их трудовых коллективах не планируют поздравлять мужчин с 23 февраля: «Их мало, и никто из них не служил».



Время проведения: 2—12 февраля 2024 года