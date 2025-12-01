34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. 34% экономически активных самарцев считают утвержденную продолжительность праздничного отдыха оптимальной. 14% опрошенных хотели бы гулять дольше. 40% респондентов, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 6%, от 4 до 6 дней — 14%, ровно 1 неделю — 13%, от 8 до 11 дней — 7%. В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А 5% вообще не нужны каникулы: сразу после праздника они готовы выйти на работу.



Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы: 40% против 28% соответственно. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов 17% мужчин и 11% горожанок.



Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (17%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (37%).



Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 21%), 65% — за то, чтобы сократить время отдыха.

Время проведения: 24—26 ноября 2025 года