В самарском музее Рязанова пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми
В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
В России началась обязательная маркировка игрушек, бритв и какао
Запуск освещения был затруднен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей.
Региональная дорога «Новокуйбышевск – Речников» полностью подключена к освещению
Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа.
Российские операторы запустили мгновенную верификацию иностранных SIM-карт, чтобы избежать периода охлаждения
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
84
В опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. 34% экономически активных самарцев считают утвержденную продолжительность праздничного отдыха оптимальной. 14% опрошенных хотели бы гулять дольше. 40% респондентов, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 6%, от 4 до 6 дней — 14%, ровно 1 неделю — 13%, от 8 до 11 дней — 7%. В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А 5% вообще не нужны каникулы: сразу после праздника они готовы выйти на работу.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы: 40% против 28% соответственно. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов 17% мужчин и 11% горожанок.

Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (17%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (37%).

Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 21%), 65% — за то, чтобы сократить время отдыха.

Время проведения: 24—26 ноября 2025 года

Новости по теме
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
30 ноября 2025, 11:19
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Молодежь относится к празднику с большим трепетом, чем те, кто старше (79% опрошенных до 35 лет оставили позитивные оценки). Общество
896
практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
29 ноября 2025, 14:02
Практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Если говорить о представлениях россиян об идеальном формате совмещения работы и отдыха, 39% хотели бы трудиться с видом на море (42% среди женщин, 35% у мужчин). Общество
3031
Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников
28 ноября 2025, 10:58
Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников
В целом работодатели Самарской области и России стали строже относиться к вопросам хранения персональных данных. Так, за последний год 33% компаний усилили... Общество
1587
В центре внимания
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
934
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
943
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1893
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1698
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1731
Весь список