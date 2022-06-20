34% российских работников доверяют своим компаниям в кризисное время

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и исследовательский проект Transition Bureau провели опрос представителей почти 500 компаний по всей России, чтобы выяснить, насколько сейчас, на фоне происходящих событий, работники доверяют своим компаниям.

34% респондентов отметили, что доверяют своим компаниям-работодателям: из них 5% опрошенных работников отметили, что стали доверять своим компаниям-работодателям больше, чем раньше после начала кризисной ситуации в феврале. А 29% респондентов заявили, что доверяют своим компаниям также сильно, как и раньше.

Также есть категория работников, которые пересмотрели свое отношение к своему месту работы и компании в целом. Так, у 26% респондентов уровень доверия стал меньше, чем раньше. А 24% заметили, что не доверяют своим компаниям, но такое у них было и раньше. При этом для 13% опрошенных вопрос доверия вообще не важен. Также 3% респондентов оставляли индивидуальные ответы и некоторые отмечали, что «Доверяют конкретным людям: руководителям, коллегам».

В разрезе профобластей 10% представителей финансовой сферы стали доверять своей компании в кризис даже больше, чем раньше. Никак не поменяли своё отношение и продолжают доверять работодателю 38% ИТ-специалистов (это самый высокий показатель по сферам). Стали меньше доверять, чем раньше 32% представителей розничной торговли.