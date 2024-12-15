31% самарцев в новогоднюю ночь включат "голубые огоньки" для фона

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Телевизоры и ПК 43% самарцев в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу: 12% будут смотреть голубые огоньки, а 31% включат их для фона.



Женщины чаще мужчин включат новогодние огоньки для фона (35% против 26%). Поклонников подобных телепередач чуть больше среди людей старшего возраста — в фоновом режиме телевизор с новогодним шоу будет работать практически у каждого второго горожанина в возрасте от 45 лет и лишь у каждого третьего из тех, кто моложе. Меньший интерес новогодние музыкальные передачи вызывают у бездетных респондентов, чем у граждан с детьми.



Кого хотят видеть в телевизоре: в списке желанных артистов немало известных исполнителей (упоминался Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита), молодые звезды (Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти) и исполнители, в основном известных публике по шоу «Голос» (Дина Зарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Валентина Бирюкова).



47% горожан не будут смотреть музыкально-развлекательные шоу в ночь с 31 декабря на 1 января.

Время проведения: 8—11 декабря 2024 года