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31% россиян продолжат работать в праздники

2 января 2025 14:02
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31% россиян продолжат работать в праздники

Аналитики Авито Рекламы и Авито Работы провели исследование, чтобы выяснить, как соискатели планируют организовать свою занятость в этот период. Опрос, охвативший 7 000 работающих россиян, показал, что около трети респондентов (31%) намерены продолжать трудиться в праздничные дни. Ещё 16% опрошенных отметили, что скорее всего будут выполнять рабочие задачи на январских. По данным исследования, при поиске новогодних подработок около четверти опрошенных (23%) ориентируются на рекламу на маркетплейсах или сайтах объявлений.

Среди тех, кто планирует работать в праздники, большинство респондентов (54%) рассказали о том, что собираются трудиться в обычном режиме на основном месте работы. Чаще других об этом заявляли сотрудники сферы охраны и безопасности (79%), работники торговли (74%), общественного питания (70%), такси и пассажирских услуг (68%), медицины и фармацевтики (68%), производства и промышленности (66%), а также доставки, грузоперевозок и логистики (63%).

Еще 16% работающих россиян собираются взять дополнительные проекты у своего текущего работодателя. Работать удаленно или на фрилансе в период праздников планируют 15% опрошенных, а 13% надеются за праздники завершить задачи, оставшиеся с 2024 года. Некоторым россиянам на новогодних интересно попробовать что-то новое: 10% намерены найти подработку в другой компании, а 8% сосредоточатся на собственных проектах или бизнесе.

По данным опроса, проведенного в ноябре текущего года, 23% респондентов отметили, что у них был опыт новогодних подработок в прошлом, 35% — не брали подработку в этот период, но хотели бы попробовать. Ещё 27% россиян никогда не подрабатывали на Новый год и не собираются, а 14% опрошенных отметили, что подрабатывают каждые новогодние праздники.

При определении времени, которое россияне готовы посвятить работе, большинство стремится к разумному балансу. Четверть респондентов готовы уделить рабочим задачам 3–4 полных рабочих дня за весь праздничный период. Около 18% планируют ограничиться 1–2 днями. Однако есть и те, кто готов работать в течение всего праздничного периода: 14% опрошенных сообщили о намерении быть занятыми в течение всех новогодних праздников. В среднем же россияне готовы занять праздничными подработками около пяти полных рабочих дней.

Причины, побуждающие людей выходить на работу в праздничные дни, разнообразны. Для одних это возможность заработать на подарки и праздничные расходы — такую цель указали 30% респондентов. Для других главным мотивом становится желание накопить на отпуск или личные цели (29%). Немаловажным остается и стремление использовать появившееся свободное время с пользой — об этом заявили 19% участников опроса.

Теги: Опрос

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