30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

Сегодня в фокусе нашего внимания карьерные ожидания от 2026 года. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В Самаре 30% работающих ожидают повышения в должности в наступающем году.



Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 36%, среди женщин — лишь 23%.



Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 38%. Среди 35—44-летних верят в рост 35% (здесь сравнительно высока доля недавно получивших повышение — 7%), а среди работников старше 45 лет — 17%.



Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (38%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (23%).



Время проведения: 25—29 декабря 2025 года