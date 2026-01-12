Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году ожидается много магнитных бурь
В 2026 году ожидается много магнитных бурь
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году
30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году
20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима
20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима
Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты
Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Россия стала самым крупным поставщиком гречки в США
Россия стала самым крупным поставщиком гречки в США
АТОР: отмена виз для туристов из Индии усилит въездной туризм в Россию
АТОР: отмена виз для туристов из Индии усилит въездной туризм в Россию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

74
30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

Сегодня в фокусе нашего внимания карьерные ожидания от 2026 года. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В Самаре 30% работающих ожидают повышения в должности в наступающем году.

Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 36%, среди женщин — лишь 23%.

Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 38%. Среди 35—44-летних верят в рост 35% (здесь сравнительно высока доля недавно получивших повышение — 7%), а среди работников старше 45 лет — 17%.


Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (38%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (23%).
 

Время проведения: 25—29 декабря 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год
02 января 2026, 13:39
Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год
Примечательно, что, по данным исследования, выполняют большую часть своих обещаний только 39% респондентов. Общество
752
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
30 декабря 2025, 12:44
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 35%, среди тех, кто старше, — всего у 27%. Общество
516
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
30 декабря 2025, 10:32
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
Среди представителей разных поколений наиболее оптимистично к выплатам по итогам года настроены сотрудники в возрасте 25–34 лет. Общество
444
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
117
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1224
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
955
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
912
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1127
Весь список