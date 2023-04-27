30% россиян признались, что копят и хранят дома наличные

79

Почти 60% россиян имеют денежные накопления, которые позволят им прожить до 3 месяцев при потере работы. Жить на накопления целый год могут себе позволить почти 12% россиян. Об этом рассказали участники опроса, проведенного «АльфаСтрахование».

44,7% участников опроса боятся потерять, то что скопили. При этом почти 30% опрошенных хранят деньги наличными дома. На депозитном счете в банке в рублях хранят средства более 20% опрошенных. В банковской ячейке хранят средства 11,3%, а инвестиционными счетами пользуются около 10% россиян.

На выстраивание правильных отношений с деньгами и формирование «подушки» безопасности явно влияет наличие партнера у участников опроса. Женатые и замужние респонденты в 56,6% случаев имеют накопления на черный день. Холостые (62%) таких накоплений не имеют.

Также важный фактор – рождение детей. 59,3% респондентов с детьми копят деньги, бездетные же в 71,1% случаев об этом не задумываются.

Наличие детей влияет и на размер накоплений. Семьи с детьми чаще всего имеют запасные 50-100 тыс. руб. (21,4%) или 100-300 тыс. руб. (18,5%).

В такой ситуации неудивительно, что вторым по популярности ответом на вопрос «на что вы копите деньги» стала учеба детей 12,3%. Важнее учебы оказался только хороший отдых – это самый популярный вариант ответа (22%).

Чтобы накопить больше люди готовы экономить на деликатесах (28,8%), алкоголе (20,7%), морепродуктах и рыбе (16,9%), украшениях (15,3%) и сладостях (13,2%).

В исследовании приняли участие 1 225 человек. 57,9% – мужчины. Половина респондентов – в возрасте от 31 до 40 лет. Каждый третий участник исследования женат, каждый пятый – состоит в гражданском браке.