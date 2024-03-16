3 из 4 самарцев сделали выбор в пользу блинов со сметаной

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Согласно опросу Авито Услуг, Масленица остается одним из самых популярных праздников — ее отмечает четыре из пяти жителей России (77%). Среди них больше всего людей в возрасте от 35 до 44 лет (81%). Поколение старше 65 лет встречает Масленицу реже (72%). Аналитики Авито Услуг выяснили, как россияне предпочитают проводить Масленицу и с чем готовят блины.

85% мужчин пекут блины на Масленицу

Согласно исследованию Авито Услуг, большинство респондентов (90%) пекут на Масленицу блины, причем женщины делают это чаще мужчин — 94% против 85% соответственно. За праздничное угощение на Масленицу отвечает в основном старшее поколение: чаще всего готовят блины россияне в возрасте от 45 до 64 лет (93%).

В топ праздничных активностей также попали ярмарки и тематические мероприятия (48%) и масленичные гулянья с семьей и друзьями (43%). Эти развлечения особенно любят россияне старше 65 лет — их посещают 58% и 49% опрошенных в этой возрастной категории. В лидерах — столица: каждый второй москвич (53%) принимал участие в программе масленичных мероприятий.

Каждый третий опрошенный (34%) признался, что участвует в сжигании чучела. Таким образом чаще провожает зиму молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (40%). Менее популярна эта традиция среди людей старшего поколения в возрасте от 55 до 64 лет (27%). Чаще всего принимают участие в традиционном сжигании чучела жители Уральского федерального округа (42%), реже — в Южном федеральном округе (28%) и в Москве (30%).

В Москве чаще едят блины с икрой, чем в других регионах

Аналитики Авито Услуг выяснили блинные предпочтения россиян. Согласно опросу, большинство респондентов (75%) едят блины со сметаной. Сгущенное молоко и мед выбирают 64% опрошенных. Варенье и медовый сироп добавляют в традиционное масленичное угощение 43%, и еще 40% — используют творог или ягоды. Красная и черная икра, как самая дорогая начинка, популярна всего у 25%.

Чаще всего блины с икрой едят в Москве. Об этом рассказал каждый второй житель столицы (51%). В других городах-миллионниках на масленичный стол подают икру 26% респондентов. Эту начинку больше всего любят россияне в возрасте от 45 до 54 лет (33%). Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет реже других могут себе позволить икру — на Масленицу блины с ней едят всего 15% зумеров.

Россияне распробовали блины на заказ

Аналитики Авито Услуги фиксируют рост спроса на услуги к Масленице — он увеличился на 22% год к году. Интерес россиян к блинам на заказ вырос на 24%, к услугам аниматоров — на 23%, а спрос на ведущих масленичных мероприятий увеличился почти вдвое — на 93% год к году.

Предложение на рынке услуг тоже растет (+74%). Больше всего по сравнению с прошлым годом увеличилось предложение по приготовлению блинов (+73%), а также от аниматоров (+89%), ведущих (+88%) и музыкантов на Масленицу (+185%).

На Авито Услугах также можно найти предложения по аренде масленичного столба и блинной печи с поваром в русской народной одежде, организации Масленицы под ключ со скоморохами и экскурсионных туров с масленичными гуляниями.