Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на 17 марта объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
В Самарской области на 17 марта объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
В Крыму 10 лет назад состоялся референдум о воссоединении с Россией
В Крыму 10 лет назад состоялся референдум о воссоединении с Россией
более половины россиян считают, что у них есть лишний вес
Более половины россиян считают, что у них есть лишний вес
3 из 4 самарцев сделали выбор в пользу блинов со сметаной
3 из 4 самарцев сделали выбор в пользу блинов со сметаной
Голосование на выборах президента России проходит в штатном режиме
Голосование на выборах президента России проходит в штатном режиме
В Кинельском районе пропала женщина, ее нашли погибшей
В Кинельском районе пропала женщина, ее нашли погибшей
В Самарской области полицейские и общественники совместно с представителями «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям региона
В Самарской области полицейские и общественники совместно с представителями «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям региона
пакетные тарифы в общественном транспорте Самары продлят
Пакетные тарифы в общественном транспорте Самары продлят
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
0.23
EUR 99.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

3 из 4 самарцев сделали выбор в пользу блинов со сметаной

16 марта 2024 12:24
89
3 из 4 самарцев сделали выбор в пользу блинов со сметаной

 

Согласно опросу Авито Услуг, Масленица остается одним из самых популярных праздников — ее отмечает четыре из пяти жителей России (77%). Среди них больше всего людей в возрасте от 35 до 44 лет (81%). Поколение старше 65 лет встречает Масленицу реже (72%). Аналитики Авито Услуг выяснили, как россияне предпочитают проводить Масленицу и с чем готовят блины.

85% мужчин пекут блины на Масленицу

Согласно исследованию Авито Услуг, большинство респондентов (90%) пекут на Масленицу блины, причем женщины делают это чаще мужчин —  94% против 85% соответственно. За праздничное угощение на Масленицу отвечает в основном старшее поколение: чаще всего готовят блины россияне в возрасте от 45 до 64 лет (93%).

В топ праздничных активностей также попали ярмарки и тематические мероприятия (48%) и масленичные гулянья с семьей и друзьями (43%). Эти развлечения особенно любят россияне старше 65 лет — их посещают 58% и 49% опрошенных в этой возрастной категории. В лидерах — столица: каждый второй москвич (53%) принимал участие в программе масленичных мероприятий.  

Каждый третий опрошенный (34%) признался, что участвует в сжигании чучела. Таким образом чаще провожает зиму молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (40%). Менее популярна эта традиция среди людей старшего поколения в возрасте от 55 до 64 лет (27%). Чаще всего принимают участие в традиционном сжигании чучела жители Уральского федерального округа (42%), реже — в Южном федеральном округе (28%) и в Москве (30%).

В Москве чаще едят блины с икрой, чем в других регионах

Аналитики Авито Услуг выяснили блинные предпочтения россиян. Согласно опросу, большинство респондентов (75%) едят блины со сметаной. Сгущенное молоко и мед выбирают 64% опрошенных. Варенье и медовый сироп добавляют в традиционное масленичное угощение 43%, и еще 40% — используют творог или ягоды. Красная и черная икра, как самая дорогая начинка, популярна всего у 25%.

Чаще всего блины с икрой едят в Москве. Об этом рассказал каждый второй житель столицы (51%). В других городах-миллионниках на масленичный стол подают икру 26% респондентов. Эту начинку больше всего любят россияне в возрасте от 45 до 54 лет (33%). Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет реже других могут себе позволить икру — на Масленицу блины с ней едят всего 15% зумеров. 

Россияне распробовали блины на заказ

Аналитики Авито Услуги фиксируют рост спроса на услуги к Масленице — он увеличился на 22% год к году. Интерес россиян к блинам на заказ вырос на 24%, к услугам аниматоров — на 23%, а спрос на ведущих масленичных мероприятий увеличился почти вдвое — на 93% год к году.

Предложение на рынке услуг тоже растет (+74%). Больше всего по сравнению с прошлым годом увеличилось предложение по приготовлению блинов (+73%), а также от аниматоров (+89%), ведущих (+88%) и музыкантов на Масленицу (+185%). 

На Авито Услугах также можно найти предложения по аренде масленичного столба и блинной печи с поваром в русской народной одежде, организации Масленицы под ключ со скоморохами и экскурсионных туров с масленичными гуляниями. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
более половины россиян считают, что у них есть лишний вес
16 марта 2024, 12:43
Более половины россиян считают, что у них есть лишний вес
Многие россияне стараются более внимательно следить за своим весом в праздники (60%). Здравоохранение
74
В Самаре мужчины правом на отпуск пользуются реже
15 марта 2024, 10:12
В Самаре мужчины правом на отпуск пользуются реже
8% самарцев ходили в отпуск более 2 лет назад. Общество
311
Самым большим безрассудством в студенчестве самарцы считают прогулы и ранние браки
14 марта 2024, 13:29
Самым большим безрассудством в студенчестве самарцы считают прогулы и ранние браки
Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков. Общество
572
В центре внимания
В Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом»
16 марта 2024  10:36
В Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом»
158
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки бпла на промышленные предприятия региона
16 марта 2024  10:07
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки бпла на промышленные предприятия региона
2557
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
15 марта 2024  13:58
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
626
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
15 марта 2024  13:53
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
641
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024  12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
619
Весь список