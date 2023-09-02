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3 из 10 самарцев уже решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов

2 сентября 2023 10:22
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3 из 10 самарцев уже решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов

Кабинет министров одобрил инициативу, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, планируют ли самарцы установить подобный запрет в личном кабинете на портале Госуслуг. В опросе приняли участие экономически активные граждане, зарегистрированные на Госуслугах.

Большинство граждан (74%) одобряют законопроект, предусматривающий возможность установления самозапрета на выдачу кредитов. 28% самарцев уже решили, что поставят запрет на выдачу кредитов, как только заработает соответствующий функционал. 33% пока не планируют оформлять отказ от кредитования. 4 из 10 горожан не определились с решением по этому вопросу.

Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов: 33% против 23% соответственно.

Чем старше горожане, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 17% среди молодежи до 24 лет и 36% среди респондентов старше 45 лет.

Респонденты, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан (35 и 21% соответственно).

Время проведения: 25—30 августа 2023 года

Теги: Опрос

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