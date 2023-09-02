3 из 10 самарцев уже решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов

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Кабинет министров одобрил инициативу, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, планируют ли самарцы установить подобный запрет в личном кабинете на портале Госуслуг. В опросе приняли участие экономически активные граждане, зарегистрированные на Госуслугах.

Большинство граждан (74%) одобряют законопроект, предусматривающий возможность установления самозапрета на выдачу кредитов. 28% самарцев уже решили, что поставят запрет на выдачу кредитов, как только заработает соответствующий функционал. 33% пока не планируют оформлять отказ от кредитования. 4 из 10 горожан не определились с решением по этому вопросу.



Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов: 33% против 23% соответственно.



Чем старше горожане, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 17% среди молодежи до 24 лет и 36% среди респондентов старше 45 лет.



Респонденты, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан (35 и 21% соответственно).



Время проведения: 25—30 августа 2023 года